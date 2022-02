PRIMERA ALERTA: Mucha nieve para el norte, tiempo helado para Boston

Es un día lluvioso y nuestras temperaturas por encima del punto de congelación no van a ninguna parte el jueves por la tarde. Nos mantendremos con máximas en los 40, cielo nublado y lluvia persistente.

A medida que el límite frontal avanza primero sobre el norte de Nueva Inglaterra, trae nuestra mezcla invernal más temprano en los estados del norte. Estamos viendo nieve en el extremo norte del país, pero veremos más lluvia helada y aguanieve durante la noche en el sur de Vermont, New Hampshire y a lo largo del Maine Turnpike.

A medida que observamos una caída significativa en nuestras temperaturas en las próximas 24 horas, nuestra probabilidad de nieve avanza más al sur, pero permanece cerca de la frontera de Massachusetts con Vermont y New Hampshire. Nuestras temperaturas en las elevaciones más altas no serán tan frías como para permitir que la nieve baje hacia el sur. Así que ahora es el momento de que Ski Country obtenga su parte de los amantes de la nieve y el esquí, así como nuestros motonieves no podrían estar más felices.

Nuestro pronóstico es de 8 a 12 pulgadas de nieve en el centro de Nueva Inglaterra con hasta 18 pulgadas en las elevaciones más altas. Puntos altos aislados en Vermont podrían estar observando un poco más que esto.

Nos secaremos el viernes por la noche y esto preparará el escenario para nuestra perspectiva de fin de semana, que permanecerá fresca y tranquila con máximas en los 20 a lo largo de cielos soleados. Nuestras próximas posibilidades de lluvia/nieve volverán el martes y el próximo viernes.

