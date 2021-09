Auto buscado por participar en homicidio y choca contra varias patrullas de policía en West Hartford: PD

La persona que conducía un automóvil buscado en relación con un homicidio chocó a varias patrullas de la policía mientras huía de la policía de West Hartford, según las autoridades.

Las autoridades dijeron que el auto que se cree que estuvo involucrado en un homicidio fue observado por la policía de West Hartford y el grupo de trabajo de narcóticos de la policía estatal el viernes por la tarde.

La policía estatal intentó detener el automóvil en Hartford, pero el vehículo luego chocó contra varios cruceros de la policía antes de huir del área, dijeron las autoridades.

El automóvil fue visto conduciendo brevemente por West Hartford antes de ingresar a la Interestatal 84 Este. Más tarde, la policía encontró el automóvil en East Hartford, dijeron.

Las autoridades dijeron que la policía de West Hartford ha estado ayudando a la División de Delitos Mayores de la Policía del Estado de Connecticut en relación con la investigación.

No se informaron heridos y no se realizaron arrestos. No hubo información adicional disponible de inmediato.