Autoridades advierten sobre estafa en Rhode Island

Los funcionarios de Rhode Island advierten a los residentes sobre una estafa de mensajes de texto.

Los textos afirman ser del Departamento de Estado de Rhode Island y alientan a los destinatarios a inscribirse en un programa "COVID-19 Safe Drive to Work", según un comunicado de la secretaria de Estado Nellie Gorbea y el fiscal general Peter Neronha.

El programa no existe y los mensajes de texto no son del Departamento de Estado de Rhode Island. Cualquiera que reciba estos mensajes fraudulentos no debe hacer clic en ningún enlace ni responder al mensaje, dijeron, y en su lugar debe comunicarse con la Unidad de Protección al Consumidor del procurador general al 401-274-4400 o consumer@riag.ri.gov.

El enlace en los mensajes de texto fraudulentos lleva a los consumidores a una página web que parece una página oficial del Departamento de Estado de Rhode Island, que incluso incluye la foto de Gorbea.

A continuación, se solicita a los residentes que proporcionen información personal. No se debe ingresar información, dijeron Gorbea y Neronha.