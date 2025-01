Autoridades locales en alerta, legisladores reaccionan a “ataque devastador” en Nueva Orleans

Las fuerzas del orden de Massachusetts y New Hampshire están en alerta máxima el miércoles después de que un conductor atropellara a toda velocidad a una multitud de peatones en el Barrio Francés de Nueva Orleans, matando a 15 personas e hiriendo a 30 en lo que se está investigando como un ataque terrorista.

"La policía estatal de Massachusetts lamenta la trágica y sin sentido pérdida de vidas a primera hora de esta mañana en Nueva Orleans. Ofrecemos nuestras más profundas condolencias a las familias en duelo y a todos los afectados por estos ataques", dijo la policía estatal en un comunicado enviado por correo electrónico. "Seguimos en estrecha colaboración con nuestros socios federales, estatales y locales para monitorear nueva información y garantizar la seguridad de las comunidades de Massachusetts".

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA >Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

Dijeron que el Commonwealth Fusion Center, la principal función de inteligencia del estado, informó al coronel Geoffrey Noble de la policía estatal de Massachusetts el miércoles por la mañana y mantendrá a la gobernadora Maura Healey y a la Oficina Ejecutiva de Seguridad Pública informadas de cualquier novedad. En este momento, dijeron que "no hay ninguna conexión conocida ni ninguna amenaza directa a Massachusetts".

La policía estatal instó a los miembros del público a permanecer alertas e informar cualquier cosa sospechosa o fuera de lo común al 911 o al Centro Fusion de la policía estatal al 1-888-872-5458 o por correo electrónico a fusion@pol.state.ma.us.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

"Es simplemente un incidente horrible, horrible", dijo Healey el miércoles. "Mi corazón está con las víctimas y sus familias. Estoy agradecida por la rápida acción de las fuerzas del orden y rezo para que el perpetrador rinda cuentas".

Un portavoz de la Policía Estatal de New Hampshire dijo en un comunicado que seguirán teniendo una fuerte presencia en las carreteras principales de todo el estado e instó a cualquier persona que vea actividad sospechosa a llamar al 911 o a su agencia policial local.

La policía de Salem, Massachusetts, conocida como un destino turístico que atrae grandes multitudes en Halloween, dijo en una publicación en las redes sociales el miércoles por la mañana que fueron alertados sobre el ataque de Nueva Orleans por el FBI, la policía de Boston, la policía estatal y la policía de Nueva York.

"La violencia dirigida contra las multitudes tiene una resonancia no deseada aquí en Salem, donde recibimos a tantos visitantes. Nuestros pensamientos están con la gente de Nueva Orleans", dijeron.

We were alerted early this morning to the attack in New Orleans by our contacts in the FBI, Boston Police, State Police, and the NYPD. Violence directed at crowds has an unwelcome resonance here in Salem where we host so many visitors. Our thoughts are with the people of NOLA. — Salem MA Police (@SalemMAPolice) January 1, 2025

Algunos legisladores también expresaron sus opiniones sobre el ataque en las redes sociales.

"Estoy perturbada y descorazonada por el devastador ataque que tuvo lugar anoche en Nueva Orleans contra personas que simplemente intentaban celebrar el Año Nuevo juntas", dijo la congresista de Massachusetts Lori Trahan. "Mantengo a las víctimas y a sus familias en mis oraciones hoy mientras las autoridades continúan investigando".

I’m disturbed and heartbroken by the devastating attack that took place in New Orleans last night targeting people simply trying to ring in the new year together.



Keeping the victims and their families in my prayers today as authorities continue investigating. — Lori Trahan (@RepLoriTrahan) January 1, 2025

"El horrible ataque en Nueva Orleans es impactante y profundamente triste", dijo el senador de Vermont Peter Welch.