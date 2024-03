Autorizaciones de trabajo para migrantes estancadas desde diciembre

La gobernadora Maura Healey ha señalado con frecuencia que obtener más inmigrantes autorizados a trabajar es un paso clave para sacar a las personas del abrumado sistema de refugios familiares de emergencia del estado, pero el número de recién llegados que tienen autorizaciones de trabajo se ha estancado desde diciembre.

Aproximadamente la mitad de las familias en el sistema de refugios familiares de Asistencia de Emergencia del estado son inmigrantes, refugiados o solicitantes de asilo recién llegados, muchos de los cuales no están autorizados a trabajar en los Estados Unidos.

A medida que el número de inmigrantes que llegan a Massachusetts se ha disparado en el último año, Healey ha pedido repetidamente al gobierno federal que acelere el proceso de autorización de trabajo para ayudar a los inmigrantes que están ansiosos por trabajar a dejar las viviendas financiadas por el estado y apoyar financieramente a sus familias.

Con estimaciones de costos de alojamiento familiar de cerca de mil millones de dólares por año, tanto la Cámara como el Senado están considerando establecer límites de tiempo sobre cuánto tiempo una familia puede permanecer en un refugio de emergencia.

Los límites de los albergues agregarían urgencia a la necesidad de estas autorizaciones, ya que los padres tendrían que poder trabajar para pagar la vivienda una vez que ya no puedan permanecer en el sistema de albergues.

La Cámara ha propuesto un límite de nueve meses para las estadías en refugios, mientras que el Senado abordará un proyecto de ley a finales de esta semana para imponer un límite de nueve meses con oportunidades de prórroga. Cualquiera de las opciones sería un cambio significativo en el sistema, donde la mayoría de las familias permanecen durante más de un año, según la administración de Healey.

"El gobierno federal está permitiendo que la gente entre a los Estados Unidos. Y mi posición ha sido, si van a permitir que la gente entre, entonces trabajen con nosotros, los estados, para que la gente trabaje, aceleren esas autorizaciones de trabajo", dijo Healey el otoño pasado.

La administración celebró dos "clínicas" en noviembre con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para ayudar a procesar autorizaciones de trabajo para residentes de refugios, donde dijeron que ayudaron a "miles" de recién llegados a ser elegibles para trabajar en el país.

Aunque las clínicas parecieron generar un fuerte aumento en las autorizaciones de trabajo, ese número se ha estancado desde entonces.

Hasta el 12 de diciembre de 2023, 813 inmigrantes, refugiados o solicitantes de asilo recién llegados al sistema de refugios de Massachusetts tenían autorizaciones federales de trabajo. Ese número aumentó a 2,713 personas dos semanas después.

Sin embargo, desde finales de diciembre de 2023, el número de no ciudadanos que viven en refugios y pueden trabajar legalmente en Estados Unidos se ha mantenido sin cambios, según informes de la administración del gobernador.

El informe más reciente sobre el sistema de refugios familiares de EA que salió de la Oficina Ejecutiva de Vivienda y Comunidades Habitables mostró que al 7 de marzo, todavía había solo 2,713 de estas personas con autorizaciones de trabajo.

Un asistente de Healey dijo que los números de autorización de trabajo provienen del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. y recomendó comunicarse con ellos.

A pesar de este estancamiento, Healey continúa destacando el éxito de las clínicas de noviembre a la hora de acelerar este proceso que ella considera fundamental para ayudar a las personas a salir de los refugios y abrir espacio para otras familias necesitadas.

En una conferencia de prensa no relacionada en la Cámara de Representantes el lunes, respondiendo a la pregunta de un periodista sobre si la población migrante es un "mercado laboral sin explotar", Healey respondió: "Sí, es por eso que me he centrado desde el principio en obtener autorizaciones de trabajo".

"Estoy orgulloso de que nosotros, como estado, realmente hayamos liderado el proceso de procesar a las personas. Llamé al gobierno federal a actuar durante mucho tiempo y también dije que no vamos a esperar. Y por eso pudimos traer gente del DHS aquí al terreno. Ese trabajo ha continuado", dijo.

El Servicio de Noticias hizo un seguimiento y señaló que su oficina no ha reportado nuevas autorizaciones de trabajo desde finales de diciembre.

"El trabajo continúa. Seguimos procesando personas para obtener autorización de trabajo", respondió Healey. "Es bueno que en este momento Salem Hospital haya podido contratar su personal de limpieza y conserjería. No había podido hacerlo durante años. Así que seguimos buscando oportunidades".

No respondió directamente a una pregunta sobre por qué su administración no había informado de un aumento en las autorizaciones de trabajo en los últimos tres meses.

Desde finales de diciembre, cuando el número de nuevos inmigrantes elegibles para trabajar se estancó, cientos de familias se han agregado a la lista de espera de personas que esperan ser admitidas en un refugio. Alrededor de 400 familias estaban en la lista de espera, esperando un lugar después de que Healey limitara el sistema a 7,500 familias el otoño pasado. A principios de marzo, esa cifra había llegado a unas 780 familias.

A principios de este mes, la administración de Healey anunció asociaciones con ocho agencias de reasentamiento para ayudar a las familias a salir del refugio conectándose con recursos como vivienda, búsqueda de empleo y servicios sociales. La oficina de Healey dijo que la iniciativa, financiada con dinero incluido en el presupuesto suplementario del año pasado, permitirá a las familias acceder a viviendas permanentes.