Ayotte será investida como gobernadora de New Hampshire: en vivo a las 11:30 a.m.

La republicana Kelly Ayotte será juramentada como la 83.ª gobernadora de New Hampshire en una ceremonia que se llevará a cabo el jueves por la mañana.

Está previsto que sea juramentada a las 11:30 a. m. en el Capitolio estatal en Concord. Puede ver una transmisión en vivo en el reproductor de video que se encuentra arriba.

"Estoy lista para empezar a trabajar a toda marcha para mantener nuestro maravilloso estado seguro, próspero y libre", escribió Ayotte en línea. "¡Manos a la obra!".

Ayotte, ex senadora de los EEUU y fiscal general de New Hampshire, fue elegida gobernadora el 5 de noviembre, derrotando a la ex alcaldesa demócrata de Manchester, Joyce Craig, para mantener a la funcionaria bajo el control del Partido Republicano después de que el gobernador Chris Sununu optara por no presentarse a las elecciones para un quinto mandato de dos años.

Con la victoria, Ayotte se convirtió en la tercera mujer elegida gobernadora de New Hampshire, después de las demócratas Jeanne Shaheen y Maggie Hassan, ambas ahora en el Senado.

Ayotte declaró la victoria poco antes de las 10 p. m., después de que Craig admitiera su derrota.

Ayotte, que contó con el apoyo de Sununu antes de las primarias republicanas de septiembre, prometió continuar con sus políticas económicas antiimpuestos y proempresariales. Agradeció a Sununu después de ganar la carrera, pero dijo que no se conformaría con descansar en sus éxitos y que trabajaría duro para abordar la crisis de vivienda del estado, fortalecer su sistema de salud mental y mejorar la educación.

Durante la campaña, Ayotte utilizó el eslogan “Don’t Mass it up” (No lo masifiquen) para criticar a Massachusetts, un estado más liberal al sur, mientras acusaba a Craig de apoyar aumentos de impuestos y la culpaba por el crimen, la falta de vivienda y las muertes por sobredosis de drogas en la ciudad más poblada del estado.

El reportero político de NBC10 Boston, Matt Prichard, habló con expertos políticos de New Hampshire esta semana sobre cómo esperan que sea la era de Ayotte. Citaron la vivienda y la falta de vivienda como dos problemas clave que enfrenta su administración.

The Associated Press contribuyó a este artículo.