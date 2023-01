Baker termina su trabajo legislativo desde su casa

Charlie Baker volvió a los negocios estatales el jueves por la mañana después de su "paseo solitario", trabajando desde casa cuando expiró su mandato como gobernador para firmar 61 proyectos de ley y permitir que otros dos murieran.

La oficina de prensa de Baker, cuyos miembros enviaron sus propios mensajes de despedida minutos después, anunció que el gobernador saliente limpió su escritorio de los 92 proyectos de ley que se habían acumulado en el tramo final de la elaboración de leyes, es decir, durante las sesiones maratónicas de la Cámara y el Senado el martes para la sesión 2021-2022.

Solo dos de esos proyectos de ley no obtuvieron la aprobación de los republicanos. Baker vetó una medida relacionada con la elegibilidad para la jubilación de los funcionarios judiciales (H 5149) y un proyecto de ley que establece un límite de velocidad de 25 millas por hora en partes de una carretera estatal en Milton (S 3124).

Baker no ofreció ninguna explicación de por qué permitió que ambos proyectos de ley expiraran sin una firma, y ​​escribió en una carta a los empleados legislativos: "Me opongo y no apruebo la siguiente legislación".

Todos los demás proyectos de ley aseguraron la firma de Baker y se convertirán en ley cuando deje el cargo y se reinicie el proceso legislativo, que ahora se desarrollará bajo la nueva gobernadora Maura Healey.

Baker firmó 29 proyectos de ley durante el día del miércoles, antes de su "caminata solitaria" ceremonial fuera del edificio que representa un regreso a la vida civil. Firmó otros 61 proyectos de ley el jueves, y lo hizo desde su casa en Swampscott en lugar de la oficina de la Cámara de Representantes del estado, dijo un portavoz.

Algunas de las leyes más recientes representan adiciones a los logros legislativos del término, incluido un proyecto de ley de atención posparto que permitirá a las residentes de Bay State elegibles permanecer cubiertas por MassHealth 12 meses después de que finalice su embarazo (S 2731) y un proyecto de ley que los partidarios denominaron "padres adoptivos". Carta de Derechos" (S 2980).

Ese proyecto de ley requerirá que el Departamento de Niños y Familias (DCF por sus siglas en inglés) implemente un nuevo marco de políticas que describa las opciones que los padres de crianza tienen para navegar el sistema y cómo el estado debe tratarlos.

Otra ley que firmó Baker (H 5356) busca frenar el robo de convertidores catalíticos de vehículos motorizados mediante la implementación de nuevos requisitos de mantenimiento de registros para transacciones, incluida información sobre vendedores, precios pagados y propiedad legal. Las empresas tendrían que poner esos registros a disposición de los jefes de policía locales.

La gran mayoría de los proyectos de ley que Baker firmó son de menor escala y se ocupan de cosas como estatutos de la ciudad, bancos de licencia por enfermedad y pensiones por discapacidad. Esos aún requirieron un trabajo preliminar sustancial: la portavoz de Baker, Anisha Chakrabarti, dijo el miércoles que la oficina del gobernador estaba trabajando "para contactar a docenas de estas ciudades y pueblos para que puedan revisar el lenguaje en las próximas horas y proporcionar información antes de que expiren los proyectos de ley".