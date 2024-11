Bill Clinton hace campaña en New Hampshire por Kamala Harris el viernes

El expresidente Bill Clinton hará campaña por la vicepresidenta Kamala Harris en New Hampshire el viernes.

Según la campaña, Clinton viajará como representante de campaña "para animar a los partidarios en torno a la vicepresidenta Harris, el gobernador Walz, Joyce Craig y la agenda New Way Forward de los demócratas de New Hampshire".

No se dieron a conocer más detalles sobre la visita del viernes, ni siquiera la fecha ni el lugar. Se espera que se den a conocer más detalles más tarde durante el día.

Se espera que Hillary Clinton haga campaña por Harris en Florida el sábado.