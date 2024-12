Bomberos combaten incendio en casa de varios millones de dólares en Brookline

Los bomberos están combatiendo un incendio en una casa valorada en varios millones de dólares en Brookline, Massachusetts, el jueves por la mañana.

El incendio se informó poco antes de las 11 a. m. en Sargent Road. La casa unifamiliar de 13.000 pies cuadrados está valuada en más de $13 millones y fue comprada en 2012 por $3,4 millones, según los registros de tasación de la ciudad.

El Departamento de Bomberos de Cambridge dijo en una publicación en X que estaban brindando respuesta de ayuda mutua en el lugar del incendio, así como cobertura de la estación de Brookline.

Mutual Aid response: Cambridge Ladder 3, Squad 2, & Division 1 are enroute to the fire in Brookline, their 2nd alarm, Box 2-516, a fire at 90 Sargent Rd in Brookline

Engine 2 is covering in @BrooklineFD pic.twitter.com/DtxMdTDDNi