Boston Calling 2025 incluye a Luke Combs, Dave Matthews Band y Fall Out Boy

Se ha anunciado el cartel del festival de música Boston Calling de este año, que incluye artistas de renombre como Luke Combs, Dave Matthews Band y Fall Out Boy.

En el cartel de más de 50 artistas también se incluyen Vampire Weekend, Avril Lavigne, Cage The Elephant, Megan Moroney, Sublime, Sheryl Crow, T-Pain, The Black Crowes, Public Enemy, Remi Wolf, TLC, All Time Low, James Bay y Tom Morello, de Rage Against the Machine.

El festival de música de tres días está programado para celebrarse del 23 al 25 de mayo. Las entradas salen a la venta el miércoles 8 de enero a las 10 a. m.

Puede encontrar más detalles e información sobre las entradas en el sitio web de Boston Calling.

Boston Calling se promociona como el festival de música más grande de Nueva Inglaterra. El año pasado, el cartel incluyó a Ed Sheeran, The Killers, Tyler Childers, Hozier, Trey Anastasio de Phish, Megan Thee Stallion y Chappell Roan.

La semana pasada, los organizadores anunciaron una serie de cambios destinados a abordar las quejas de que el festival de música del año pasado no era seguro.

Dijeron que las mejoras incluirán la reducción de los costos de las entradas, la recuperación de un estadio cubierto con aire acondicionado donde la gente pueda tomarse un descanso del calor, la incorporación de más puestos de agua y la fusión de los escenarios verde y rojo en uno solo para brindar mejores vistas y más espacio para moverse.

A raíz del festival del año pasado, la gente recurrió a las redes sociales para decir que les costaba respirar y que no era posible moverse debido a la densidad de la multitud el último día del festival en el Complejo Atlético de Harvard.

"No nos sentíamos seguros y había tanta congestión en todas partes, que era muy difícil respirar y descansar de la multitud", dijo en ese momento Sarah Mundy, quien asistió al festival. "Cuando la gente hace ese tipo de inversión, gastando su dinero de esa manera, se merecen tener una experiencia segura en la que no tengan un ataque de pánico".

Otra mujer en TikTok dijo que había una "aglomeración de gente" que era "bastante aterradora", y agregó que no vio ni a una sola persona de seguridad.

"Empezamos a estar realmente apiñados y nadie podía moverse", dijo Julie Turtle. "Después de unos minutos de eso, empezamos a darnos cuenta de que esto realmente no es normal para una multitud en un concierto. Había gente a nuestro alrededor en la multitud que estaba teniendo ataques de pánico, la gente gritaba pidiendo médicos…"

Un portavoz de Boston EMS dijo que tuvieron casi 800 encuentros médicos en el transcurso de los tres días, con 23 pacientes llevados a hospitales locales para recibir tratamiento. Más de la mitad de las llamadas médicas se produjeron el domingo, cuando las temperaturas subieron hasta los 90 grados.