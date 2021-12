Boston dividido en el tema de conversar con otras personas en los trenes de la MBTA

Incluso ser alcaldesa no es suficiente para convencer a los viajeros de que salgan de su "burbuja matutina".

Eso es lo que la alcaldesa de Boston, Michelle Wu, descubrió recientemente, cuando expresó su sorpresa de que, semanas después de su elección, nadie se haya acercado a ella cuando viaja en transporte público en la ciudad.

“Estaba montando [el viernes] por la mañana y nadie volvió a hacerlo”, dijo Wu en una entrevista reciente con Politico. “A veces la gente al salir del tren dice 'Hola'. Pero tenemos que cambiar la cultura de montar la T".

No es un espectáculo inusual encontrar un tren o autobús completo lleno de personas que están tranquilas y sentadas solas. Pero Wu dijo que quiere que la MBTA se convierta en un "espacio cívico para conversaciones comunitarias".

"Quizás todavía soy del Medio Oeste de corazón", dijo Wu.

Quizás lo sea. Porque la gente de Boston no parece inclinada a adoptar su idea. Después de que el reportero publicara los comentarios de Wu en Twitter, una serie de respuestas divertidas inundó el hilo de los viajeros que no tenían la intención de cambiar sus hábitos de viaje.

"Gran admirador de la alcaldesa Wu, gran admirador de las conversaciones de la comunidad, gran admirador de la T", escribió un usuario. "Pero ahora estoy en la Línea Roja y no quiero hablar con nadie".

El sentimiento fue compartido por muchos otros.

"Amo a la alcaldesa Wu, pero absolutamente no y no me mires a los ojos, jajaja", escribió otro viajero.

“Somos habitantes de Nueva Inglaterra”, escribió un usuario. "No me pidas que hable con otras personas".

"Lo siento, pero literalmente lo único bueno de vivir en Boston fue el hecho de que nadie te molestó en la T", dijo otro.

Pero no todo el mundo se opone a una charla amistosa.

“Conseguí mi primer trabajo remunerado a los 14 años hablando con algunos tipos en el T y resultó que uno necesitaba un paseador de perros y vivía a dos cuadras de distancia”, dijo un pasajero habitual.

A lo que Wu respondió: "¡Ejemplo perfecto de una importante conversación comunitaria!"

Parece que el sueño de Wu de una cultura más amigable en el transporte público está lejos de la realidad. Pero tal vez ahora algún viajero valiente finalmente se acerque a Wu en su próximo viaje en T.