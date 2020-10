Boston publica guía para celebrar Halloween en la ciudad en medio de la pandemia

Boston dio a conocer sus reglas para Halloween durante la pandemia de coronavirus el martes.

El alcalde Marty Walsh está instando a los residentes que eligen celebrar Halloween a tomar precauciones adicionales para mantenerse a sí mismos y a los demás seguros. Los funcionarios de salud han advertido que muchas actividades tradicionales, como el recibir dulces, las fiestas de disfraces o los espacios confinados y abarrotados como las casas embrujadas, aumentan el riesgo de propagación de virus.

"Halloween es una de las mejores noches, y lo más importante de este año es que cualquier persona que participe en las actividades lo haga de una manera segura no solo para ellos, sino también para sus vecinos y la comunidad", dijo Walsh. "Le pedimos a la gente que tome las precauciones adicionales que son necesarias este año, como evitar el contacto directo con los que hacen reciben dulces, usar máscaras en todo momento, lavarse las manos antes de comer golosinas y evitar asistir o organizar reuniones", agregó.

La ciudad dio a conocer los siguientes consejos para buscar dulces de manera segura:

Consejos para pedir dulces de forma segura:

• Solo hacerlo con familiares directos.

• Evite el contacto directo con personas que distribuyen dulces.

• Lávese las manos antes de tocar las golosinas.

• Usar una máscara. Una máscara de disfraz no sustituye a una máscara de tela.

• Manténgase al menos a 6 pies de distancia de otras personas que no vivan con usted.

• Lleve desinfectante de manos y úselo después de tocar objetos u otras personas.

Consejos para prepararse de manera segura para los que piden dulces:

• Evite el contacto directo con ellos.

• Lávese las manos antes de tocar las golosinas.

• Instale una estación al aire libre con bolsas de golosinas envueltas individualmente para los que van a pedir dulces.

• Usar una máscara. Una máscara de disfraz no sustituye a una máscara de tela.

• Manténgase al menos a 6 pies de distancia de otras personas que no vivan con usted.

Los funcionarios de salud de la ciudad también están alentando a las familias a encontrar formas más seguras, alternativas o virtuales de divertirse esta temporada.

Las celebraciones más seguras involucran a personas de su hogar, son al aire libre, permiten el distanciamiento social y otras medidas de seguridad. Además, la ciudad insta a los adultos a no participar en reuniones o fiestas en Halloween.

Actividades de Halloween sin riesgo:

• Tallar o decorar calabazas

• Decorar tu hogar

• Un concurso de disfraces de Halloween virtual

• Noche familiar de películas de Halloween

• Una búsqueda de tesoro en casa

• Una búsqueda de tesoro en el vecindario

Actividades de Halloween con riesgo:

• Buscar dulces de manera tradicional

• Casas embrujadas

• Paseos en carruajes o tractores

• Festivales de otoño

• Fiestas o celebraciones de Halloween

Cualquier actividad de Halloween debe cumplir con las reglas de seguridad de COVID-19

Los participantes deben limitar el riesgo de exposición a COVID-19 siguiendo estos consejos de seguridad:

• Use una cubierta facial. Una máscara de disfraz no sustituye a una máscara de tela o quirúrgica. No use una máscara de disfraz sobre una máscara protectora de tela porque podría dificultar la respiración. En su lugar, considere usar una máscara de tela con el tema de Halloween.

• Manténgase al menos a seis pies de distancia.

• Evite grandes fiestas o reuniones.

• Evite las áreas concurridas.

• Lávese las manos o use un desinfectante para manos a base de alcohol, especialmente antes de comer dulces.

• Evite tocarse la cara.