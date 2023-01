Brigadas de trabajo se movilizan a través de toda la región

La limpieza estaba en curso en gran parte de Nueva Inglaterra el martes por la mañana, luego de la tormenta de invierno que trajo nieve y lluvia a la región el lunes.

Antes de que la lluvia se convirtiera en nieve, hubo inundaciones en algunas áreas, y a pesar de que ha dejado de nevar, el trabajo aún no ha terminado.

Los equipos de energía estaban trabajando el martes por la mañana para volver a encender las luces para miles de clientes que aún no tenían electricidad, y la mayoría de los cortes en Massachusetts se concentraron en el norte del condado de Worcester.

Condiciones de conducción resbaladizas

Conducir podría ser potencialmente peligroso el martes por la mañana, después de que las temperaturas durante la noche cayeron a los 20 grados.

“Es el primer tipo de tormenta grande y la gente está tomando precauciones, así que no está mal, solo tienes que tomarte tu tiempo, quiero decir, prefieres llegar tarde que nunca”, dijo Fernando de Lowell.

El lunes, al menos dos personas murieron cuando las carreteras resbaladizas causaron más de 200 accidentes en Nueva Inglaterra mientras una mezcla de lluvia y nieve caía sobre la región.

Cortes de energía en Nueva Inglaterra

Alrededor de las 5:00 a.m. del martes, la Agencia de Manejo de Emergencias de Massachusetts reportó alrededor de 18,600 clientes sin electricidad en el Estado de la Bahía.

En New Hampshire, Eversource reportó casi 60,000 clientes afectados en su página de apagones, mientras que New Hampshire Electric Co-op reportó poco más de 5,000 clientes sin energía. Unitil informó de más de 1200 cortes de servicio de clientes en New Hampshire.

Central Maine Power reportó casi 36,000 clientes sin electricidad el martes por la mañana, con todos menos 13 en el condado de York.

Green Mountain Power de Vermont reportó 4,580 clientes sin electricidad el martes por la mañana.

Cierres de escuelas y retrasos

Varios distritos escolares optaron por cancelar o retrasar la clase el martes, ya que persistían las heladas en muchas comunidades de Nueva Inglaterra.

Puede encontrar una lista actualizada de cierres de escuelas y retrasos aquí.

Más nieve en el camino

Se espera que más nieve caiga el miércoles, trayendo hasta cinco pulgadas de precipitación adicional para la mayor parte de Massachusetts.