Dura condena para hombre de Chelsea por asesinar a puñaladas su esposa, de quien estaba separado

Un hombre de Chelsea, Massachusetts pasará decenas de años de prisión después de declararse culpable el jueves de apuñalar a su esposa más de 40 veces en 2021 antes de lesionarse gravemente, anunció el fiscal de distrito Kevin Hayden.

Mario Alberto Mira Lopera, de 51 años, se declaró culpable de asesinato en segundo grado por la muerte el 11 de diciembre de 2021 de su ex esposa, Paula Andrea Ortiz, de 47 años, en su apartamento de Chelsea.

Mira fue condenado a cadena perpetua, con derecho a libertad condicional después de 25 años.

Miembros del Departamento de Policía de Chelsea acudieron al apartamento de la víctima en Stockton Street aproximadamente a las 4:21 p.m. el 11 de diciembre de 2021. Allí localizaron a Ortiz, quien había sufrido múltiples heridas de arma blanca y cortante. Ella fue declarada muerta en el lugar.

Los socorristas también localizaron a Mira en el apartamento. Fue transportado al Hospital General de Massachusetts con heridas que amenazaban su vida y finalmente fue procesado en su cama de hospital. Cerca de Mira se encontraron un cuchillo y un cúter.

Varios de los familiares de Ortiz, incluida su hermana, Ana Ortiz, y su hija de 17 años, María Paz Ortiz, hicieron declaraciones sobre el impacto de la víctima en la sentencia del jueves.

“Han sido casi 3 años de constantes ataques de pánico, trastorno de estrés postraumático, pesadillas, depresión, días sin levantarme de la cama, días en los que estoy enojada con el mundo y me pregunto a quién culpar. Realmente nunca me sentí bien, pero me obligué a encontrar la paz. No tuve otra opción, todavía estoy enojada con mi papá, pero no lo odio. Pero ahora tengo que explicarles a mis hijos por qué el abuelo y la abuela no están con nosotros, tengo que volver a contar mi historia miles de veces. Todavía tengo muchas preguntas, pero probablemente quedarán sin respuesta. Desearía que mi papá hubiera pensado en nosotros, pero supongo que estas son cosas que la ira puede hacerte”, dijo María Paz Ortiz.

Hayden elogió a los supervivientes por compartir sus emociones ante la sentencia.

“Estas conmovedoras y desgarradoras palabras pronunciadas por las personas que conocieron y amaron a Paula Andrea Ortiz abarcan toda la tragedia, la crueldad y el dolor interminable de la violencia doméstica, y este caso fue tan triste y trágico como cualquier caso de violencia doméstica”, dijo Hayden.

AYUDA SOBRE VIOLENCIA DOMÉSTICA: Massachusetts proporciona esta lista de recursos nacionales, estatales y locales para víctimas de violencia doméstica. La línea directa nacional contra la violencia doméstica es 1-800-799-7233. Cualquier persona que esté en peligro inmediato o conozca a alguien a quien se le insta a llamar al 911.