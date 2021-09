Cam Newton explica por qué cree que los Patriots lo dejaron ir

Cam Newton es un hombre de palabra.

El veterano jugador de la NFL dijo que se sinceraría sobre su salida de los New England Patriots en su video semanal "Funky Friday" en YouTube. Efectivamente, Newton lanzó un video el viernes por la mañana en el que él y su padre, Cecil, discutieron todos los aspectos de su salida de Foxboro.

Newton describió el momento en que se dio cuenta de que el novato Mac Jones lo había vencido por el puesto de quarterback titular, detallando un enfrentamiento con un miembro del personal en el Estadio Gillette en Foxboro.

"Entré y me dijeron, 'Espera, Cam, Bill quiere reunirse contigo'", dijo Newton. "Estoy como, 'Está bien, genial, pero la oficina de Bill está aquí'.

"Me dijeron, 'No, él está aquí'. Y fue entonces cuando pensé, 'Oh, está bien. Veo lo que está pasando' ".

Tanto el entrenador en jefe Bill Belichick como el asesor de fútbol americano Matt Patricia estaban en la reunión, y Newton admitió que estaba sorprendido de que el equipo lo dejara en libertad en lugar de ofrecerle un trabajo de substituto.

"Me dijeron que le iban a dar las riendas a Mac", dijo Newton. "Y yo estaba como, 'Está bien, genial'. No me di cuenta de que estaba como … 'Ustedes me están dejando ir'.

"… Estaba confundido. Todos estábamos impactados. Fue incómodo para todos".

Después de que el impacto pasó, Newton dijo que tenía una teoría de por qué New England no lo mantuvo cerca para respaldar a Jones.

"La razón por la que me dejaron ir es porque, indirectamente, iba a ser una distracción sin ser el titular", dijo Newton. "Solo mi aura… Ese es mi regalo y mi maldición. Cuando traes una Cam Newton a tu franquicia, la gente se interesa por el mero hecho de, '¿Quién es él? ¿Por qué usa su cabello (así)? ¿Por qué habla, por qué actúa (así)? '"

Newton insistió en que habría aceptado un papel de reserva detrás de Jones si los Patriots se ofrecieran, pero dijo que creía que el novato se habría sentido "incómodo" con esa dinámica.

"Eso se debe al mero hecho de ser yo", dijo Newton.

Newton abordó varios otros temas, incluida su opinión sobre Jones y su ausencia del equipo de cinco días relacionada con COVID a fines de agosto, en el video, que puede ver a continuación o en YouTube.