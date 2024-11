Camión se estrella frente a negocio en Scituate

Un camión se subió a la acera y se estrelló contra el frente de un negocio en Scituate, Massachusetts, el miércoles, afortunadamente sin golpear a las personas que estaban adentro.

La policía de Scituate dijo que recibieron la llamada alrededor de las 9:35 a.m. y encontraron el camión a través de la puerta principal en 400 Gannett, que alberga a The Collective Co., un espacio de trabajo compartido.

VÉALO GRATIS A CUALQUIER HORA Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés.

Los investigadores determinaron que el camión chocó contra otro vehículo en una intersección cercana justo antes de chocar contra el edificio. No se reportaron heridos en ninguno de los choques, aunque había personas dentro del edificio en ese momento.

La policía dice que no hay daños estructurales en el edificio, solo vidrios y el marco de la puerta.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

La investigación está en curso, pero la policía dijo que es probable que se presenten cargos contra el conductor.