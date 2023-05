Capitán de policía de Lawrence bajo licencia por uso de fuerza desmedido

Un capitán de policía en Lawrence, Massachusetts, fue puesto en licencia por uso de fuerza.

El Departamento de Policía de Lawrence no ha revelado mucho, pero se sabe que Michael Mangan es el oficial que está siendo investigado y las acciones cuestionadas fueron grabadas en video.

“Esto es inaceptable. Completamente, completamente inaceptable”, dijo la concejala de la ciudad de Lawrence, Ana Levy.

Levy dijo que todavía está en estado de shock después de ver el video de vigilancia, que muestra una conducta que considera inhumana. Telemundo Nueva Inglaterra pudo ver las perturbadoras imágenes, pero optó por no mostrarlas.

El video de 10 segundos, que no incluye sonido, fue tomado dentro del área de reserva del Departamento de Policía de Lawrence poco después de las 4 a.m. del 10 de marzo.

En el video, se puede ver a un hombre negro sin camisa y sin esposas hablando con dos policías cuando, de repente, uno de los oficiales se abalanza sobre el hombre y lo tiende la ropa, golpeando su cabeza contra la pared y luego contra el piso. Luego, ambos oficiales intentan retenerlo, y un tercer oficial entra para ayudarlo. Ahí es donde termina el video.

"No importa que sea la policía, no importa quién sea… la violencia no es buena", dijo Levy.

En un comunicado, la oficina del alcalde de Lawrence dijo: "El capitán del Departamento de Policía de Lawrence, Michael Mangan, está en licencia administrativa pagada a partir del 8 de mayo de 2023, en espera de una investigación sobre conducta reciente en el servicio".

En los últimos meses, el Departamento de Policía de Lawrence ha estado bajo la lupa. El jefe de policía Roy Vasque ha estado en licencia administrativa desde enero en espera de una investigación interna, y la semana pasada un adolescente fue asesinado a tiros en una fiesta en una casa y un hombre murió mientras estaba detenido en el departamento de policía.

Levy cree que el departamento necesita un nuevo liderazgo.

"Estamos muy preocupados con todos estos problemas que están sucediendo", dijo. "Nos preocupa la seguridad de nuestros residentes, por lo que esto es algo muy importante para nosotros y tenemos que encontrar una solución muy pronto".