Capturan en el sur de Boston a reo que escapó de hospital en New Hampshire

Un prisionero que se había escapado de un hospital de New Hampshire donde estaba recibiendo tratamiento esta semana fue localizado en South Boston y arrestado, dijeron las autoridades.

Anthony Clark, de 41 años, fue encontrado en un dormitorio trasero de un apartamento de South Boston en Logan Way la madrugada del viernes, según los alguaciles de EEUU, que pudieron detenerlo después de que Clark no se rindiera inicialmente, aunque fue arrestado sin incidentes.

MANTENTE INFORMADO Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés. Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Cuando Clark escapó la madrugada del domingo, debía enfrentar un juicio por cargos de violencia doméstica, que incluyen estrangulamiento, agresión simple, acecho y manipulación de testigos, dijeron las autoridades. En el Hospital Concord - Laconia, Clark pudo quitarse el dispositivo de monitoreo de tobillo y escapar del área, dicen las autoridades.

La pulsera de tobillo fue encontrada cerca del hospital por un ciudadano preocupado alrededor de las 10 p.m. del domingo, según la Oficina del Fiscal de EEUU en New Hampshire. Las imágenes de video lo muestran huyendo del hospital alrededor de la 1 a.m. de esa mañana, y se envió una alerta cuando se la quitó, pero no fue detectada.

Mientras estaba prófugo, los alguaciles habían dicho que Clark, que tenía vínculos con New Hampshire, Massachusetts y California, era considerado una "amenaza inminente" para sus presuntas víctimas. Los investigadores creen que estaba tratando de dirigirse a California cuando fue arrestado.

Deberá presentarse en un tribunal federal al mediodía del viernes antes de ser devuelto a la custodia del condado de Belknap, dijeron los alguaciles. No quedó claro de inmediato si tenía un abogado que pudiera hablar sobre su fuga y arresto.