Carretera aún cerrada tras “aterrador” accidente que dejó tendido eléctrico sobre autos en Stoneham

Una sección de Montvale Avenue en Stoneham, Massachusetts, permanecía cerrada el jueves por la mañana, luego de que siete postes de servicios públicos y líneas eléctricas se cayeran el miércoles.

Las brigadas han estado trabajando toda la noche para reparar los postes y el desorden que quedó atrás. La policía dijo que podría pasar algún tiempo antes de que se vuelva a abrir la carretera, después de que un camión cortó la línea eléctrica el miércoles.

Accidente derriba líneas eléctricas

El miércoles por la mañana, un camión con remolque cortó una línea eléctrica mientras pasaba, derribando los siete postes y cables. Las líneas eléctricas estaban en contacto con varios vehículos en la calle, creando lo que era una situación potencialmente peligrosa.

No se reportaron heridos.

El incidente resultó en el cierre de Montvale Avenue cerca de Woburn y la Interestatal 93, y cientos de cortes de energía en el área.

Más de dos docenas de personas llamaron al 911 para informar sobre las líneas eléctricas caídas alrededor de las 9:34 a.m., según funcionarios locales.

Otra reacción en cadena del accidente involucró el derrame de aceite de un transformador en la carretera y luego en un desagüe pluvial, que desemboca en Sweetwater Brook. El transformador se estrelló contra el suelo después del choque y será necesario limpiar el aceite.

"Fue muy, muy aterrador"

Nadia Vargas, que estaba atrapada en su automóvil, vio cómo un camión cortaba un cable y derribaba los postes.

"Era un cable colgando bajo", dijo. "Lo vi engancharse".

Estaba justo detrás del camión y pudo ver que los cables empezaban a derribar los postes de luz, uno tras otro.

"Pude ver el poste frente a mí", dijo. "Pensé, 'Si no me aplasta este poste frente a mí, me aplastarán detrás de mí', así que fue muy aterrador".

Vargas pudo esquivar los postes que caían, pero los cables terminaron cubriendo todo su auto.

"Creo que tuve una experiencia cercana a la muerte", dijo.

Se quedó donde estaba, sin saber si los cables estaban electrificados. Después de unos 20 minutos atrapada en su automóvil, los bomberos la sacaron. "Se ven líneas eléctricas caídas por las tormentas de hielo", dijo James Baker, residente del vecindario. "Nunca he visto siete postes derribados seguidos, parecía que un cometa lo golpeó o algo así".