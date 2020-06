Casi 14,000 pruebas de COVID-19 realizadas durante la noche en CT, menos del 3% fueron positivas

Se realizaron casi 14,000 pruebas de coronavirus durante la noche, llevando el total de casos en Connecticut cerca de 45,000 y las hospitalizaciones continúan disminuyendo.

En total, 342,338 personas se sometieron a pruebas de coronavirus en Connecticut, incluidas 13,985 personas adicionales desde ayer. Menos del tres por ciento de las pruebas realizadas fueron positivas.

En Connecticut, hay 44,994 casos de coronavirus, incluido un aumento de 305 casos desde ayer.

Actualmente hay 233 pacientes hospitalizados con COVID-19, que es una disminución de 11 desde ayer, según los nuevos números publicados por el estado el sábado.

Aquí una mirada de los casos por condado:

The death toll now stands at 4,186, including an additional 27 since yesterday.