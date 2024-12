Funcionarios de Mass. expresan preocupación por casino al otro lado de la frontera con NH

Funcionarios municipales de New Hampshire aprobaron la propuesta en noviembre de un desarrollador para construir un casino en el Rockingham Mall, un proyecto que provocó la oposición unánime de los concejales de la ciudad al otro lado de la frontera, en Lawrence, Massachusetts, por temor a que afectara fuertemente a los residentes desesperados económicamente de su ciudad.

La Junta de Planificación de Salem, New Hampshire, pareció considerar poco la petición del Ayuntamiento de Lawrence de bloquear el proyecto antes de que votara 5 a 2 hace dos semanas para aprobar un plan del sitio y permisos de uso para un establecimiento de "juegos de caridad" en el sitio de una antigua tienda Lord & Taylor.

El proyecto requiere 1,340 puestos de juego, restaurantes, espacio para eventos y más. El proyecto se construiría en un lugar que está a unos 15 minutos en coche del Ayuntamiento de Lawrence y representaría una nueva opción de juego para la gente del Valle Merrimack o la Costa Norte.

En su exitosa campaña para gobernadora este otoño, la gobernadora electa de New Hampshire, Kelly Ayotte, reunió a los habitantes de Granite State en torno a una promesa de no "Mass. Up New Hampshire". Pero en la resolución adoptada por unanimidad por el Ayuntamiento de Lawrence una semana antes de la votación de Salem, los funcionarios de la ciudad argumentaron que poner un gran casino justo en la frontera sólo empeoraría muchos de los problemas sociales que los políticos de New Hampshire suelen achacar a Lawrence en particular, incluida la pobreza, la adicción, el fentanilo y el tráfico sexual de personas.

"[E]l modelo de negocio para el casino propuesto en Rockingham Mall depende en gran medida de apuntar a la desesperación financiera de los trabajadores de bajos ingresos, ancianos y discapacitados de Lawrence, muchos de los cuales serán atraídos con apuestas gratuitas y otros incentivos para conducir hasta el casino cuatro o cinco veces por semana; y ... esta adicción que cambia la vida causa el tipo de miseria humana como muy pocas cosas pueden, incluyendo aumentos significativos en las tasas de quiebra personal, divorcio, violencia doméstica y, la adicción al juego tiene la tasa más alta de suicidio de todas las adicciones", se lee en la resolución del consejo, reconociendo tanto la posición de la ciudad como la "más pobre de Massachusetts" como las opciones de juego legal ya disponibles en Massachusetts.

El proyecto del casino está siendo propuesto por uno de los desarrolladores más grandes de Massachusetts, Lupoli Companies, junto con el desarrollador y operador con sede en Maryland, The Cordish Companies y su marca Live!, y Joe Faro, el empresario detrás de Tuscan Brands y Tuscan Village, que está adyacente al sitio propuesto para el casino. Lupoli también ha realizado trabajos de desarrollo y comunitarios en Lawrence.

Los desarrolladores dijeron que el proyecto "Live! Casino Salem" de $160 millones contaría con "más de 900 máquinas de carreras de caballos históricas, más de 40 mesas, incluido el póquer", un espacio para eventos, un simulador de golf, un salón deportivo, restaurantes, un bar y más. Las máquinas de carreras de caballos funcionan de manera similar a las máquinas tragamonedas. Generaría $128 millones en estímulo económico anual para la región y crearía 700 empleos permanentes, dijeron los proponentes en los materiales enviados a los funcionarios de la ciudad de Salem.