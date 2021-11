Parece que Charlie Baker no será candidato independiente si busca la reelección

El gobernador de Massachusetts, Charlie Baker, dijo que espera anunciar una decisión sobre si buscará la reelección en 2022 "pronto", y si decide postularse, es una "suposición razonable" que será como republicano.

Una encuesta del mes pasado mostró que quedarse con su partido podría no ser el mejor camino de Baker, ya que el potencial retador republicano Geoff Diehl tiene un 50% de apoyo de los votantes probables, en comparación con el 29% de Baker.

Pero Baker no parecía que eso lo influyera durante una entrevista en la Radio Pública de Boston de GBH el lunes.

"Bueno, he sido republicano durante casi toda mi vida adulta y creo en mi tipo de republicanismo", dijo. "Creo que lo que diría es que nunca me he postulado por nada basado en si pensé que podía ganar".

Cuando el coanfitrión Jim Braude le preguntó si eso significa que se postulará como republicano si busca la reelección, Baker respondió: "Creo que es una suposición razonable".

Cuando se le preguntó varias veces cuándo espera tomar una decisión, el gobernador solo dijo que está cerca.

"Llegará pronto, Jim, lo prometo", dijo Baker. "Dije pronto. Cuando tengas 65 años, pronto podrás cubrir una gran cantidad de territorio".

"Nos estamos acercando bastante … Dije que nos estamos acercando mucho", cuando lo presionaron de nuevo.

Una nueva encuesta mostró que en un enfrentamiento hipotético, Baker vencería a la popular fiscal general demócrata Maura Healey entre un 32% y un 26%, con Diehl en tercer lugar con un 21%. Pero primero tendría que sobrevivir a una primaria republicana.

"Creo que Charlie Baker es tremendamente popular entre los votantes y que podría ganar como candidato independiente o republicano", dijo recientemente el consultor republicano Rob Gray. "Tiene dos caminos abiertos para él".

Gray dijo que las primarias pueden verse bien para Diehl en el papel, pero cuando se trata de la carrera real, es Baker quien tiene la experiencia.

"Charlie Baker usaría su dinero y su influencia para lograr que los votantes no inscritos votaran en las primarias republicanas, lo que ciertamente se puede lograr", dijo.