Ciudad de Massachusetts dice que no puede despedir a oficial por foto de Hitler

Una junta selecta de Massachusetts dictaminó que no tiene la autoridad ni los motivos para despedir al oficial de policía que mantuvo una foto de Adolf Hitler en su casillero durante dos décadas.

En un comunicado, el presidente de la junta de Williamstown, Andrew S. Hogeland, dijo que incluso si la junta tuviera la autoridad para despedir al oficial Craig Eichhammer, un veterano de 31 años en el departamento, la rescisión podría no ser válida porque otros funcionarios de la ciudad no ven motivos suficientes para el despido, informó The Berkshire Eagle. Grupos de derechos civiles han pedido la terminación de Eichhammer.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Si bien el panel no puede despedir a Eichhammer, dijo que encontró la foto muy ofensiva y que las demandas para despedir al oficial son válidas.

El mes pasado, grupos como la rama del condado de Berkshire de la NAACP y el Comité de Abogados por los Derechos Civiles Bajo la Ley condenaron las acciones del oficial y pidieron su despido, dijo el periódico.

Los grupos dijeron que la decisión del oficial de colocar una foto de Hitler en la estación de policía de la ciudad imitó las acciones de los grupos de odio y difundió retórica y puntos de vista antisemitas. Eichhammer ha dicho que colgó la foto para burlarse de un compañero oficial que se parecía a Hitler.

El poder de la junta es limitado en estas circunstancias, dijo Hogeland. En el pasado, la junta solo tenía autoridad para despedir a los administradores de la ciudad y a los jefes de policía.

"Entendemos, y estamos de acuerdo, que un oficial que tenga una foto de Hitler en un casillero de la policía es inaceptable y es altamente ofensivo para la comunidad", dijo Hogeland. " (La explicación del oficial) no excusa sus acciones al publicar la foto o guardarla en su casillero. Lo condenamos".