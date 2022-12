Claman que se reconsidere el cierre de tres escuelas en Providence

La Junta Escolar de Providence y los padres quieren que el comisionado de educación del estado reconsidere los cierres programados de tres escuelas en la ciudad hasta que sean escuchados y los niños tengan nuevas escuelas donde ser reubicados.

Los maestros, padres y estudiantes de Carl G. Lauro y Alan Shawn Feinstein se enteraron de que sus escuelas cerrarán al final del año académico y que la Gilbert Middle School eliminará gradualmente la inscripción para cerrar en dos años. Los miembros de la junta dijeron que se enteraron al mismo tiempo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

"Si no fuera por la publicación de la PTU [Providence Teachers Union-por sus siglas en inglés] en Twitter, no me habría enterado", dijo un miembro de la junta en la reunión del miércoles por la noche.

La presidenta del Sindicato de Maestros de Providence, Maribeth Calabro, dijo que se hablaba de decisiones y se tomaban a espaldas de muchos.

"Ni una sola agenda, ni un par de minutos ", dijo.

El Departamento de Educación de Rhode Island dijo que la decisión es parte del plan de 500 millones de dólares para crear 10 escuelas nuevas o similares en Providence para 2025, pero la junta escolar quiere opinar sobre los cierres.

“Que pospongan el cierre de las escuelas al obtener y recibir la participación de la comunidad”, dijo Tyrelle Stephens, miembro de la junta.

Los maestros dijeron en la reunión que muchos niños no están contentos con el cambio y quieren permanecer juntos como comunidad.

“Deberíamos hacer una pausa en el cierre de esas escuelas hasta que se construyan esas nuevas escuelas. Una vez que estén construidas, entonces trasladamos a los niños”, dijo el miembro de la junta, Jesús Núñez.