Funcionarios de salud clausuran edificio de apartamentos en Revere

El jueves en la noche funcionarios de salud en Revere, Massachusetts, decidieron que el edificio de apartamentos en Ocean Avenue será clausurado por problemas de seguridad en sus instalaciones.

Los afectados dicen que tenían muchas esperanzas de que presionaran a los dueños de este edificio a cumplir con las leyes y que repararan las fallas, pero lo que escucharon de las autoridades fue muy diferente.

“Cómo que te tiran un balde de agua fría y te despiertas y dices esto realmente está pasando”

“Es fuerte realmente fuerte la noticia es fuerte”

Un grupo de familias del edificio 364 Ocean Avenue acudieron al City Hall de la ciudad a escuchar a la junta de salud, con una última esperanza.

“Veníamos con la expectativa de qué algo se iba arreglar pero no no no tuvimos ninguna respuesta positiva así que no estamos tristes y bueno ahora a buscar dónde irse”, dijo Diana González, residente que debe desalojar su apartamento.

El departamento de bomberos de Revere, Massachusetts confirmó que el edificio ubicado en Ocean Drive donde viven más de 70 familias, tiene que ser desocupado porque el propietario no cumple las leyes que protegen contra condiciones peligrosas.

“No hay nada que hacer o sea nos tenemos que ir por a, b o c… y más pues ahorita que ya va a nacer mi bebé hay que encontrar un lugar pues porque yo necesito estar bien necesito estar tranquila con mi bebé”, dijo Yury Girón, otra residente desplazada.

Esta noche todas las partes tuvieron la palabra, residentes frustrados, abogados, y el representante de los dueños del edificio 364 Ocean Avenue.

El inspector del departamento de bomberos de Revere, fue quien determinó que el complejo de apartamentos no cumple con las normas de seguridad al ser evaluado tras el incendio hace más de dos años de otro edificio aledaño propiedad de los mismos dueños.

En ese momento, quedaron expuestos los graves problemas del inmueble, le dieron ese tiempo a los propietarios para arreglarlo pero cumplido el plazo, no hubo mejoras. Ahora es irreversible y decenas de personas tendrán que desalojar.

Familias, ancianos, y mujeres embarazadas están viviendo hoy una pesadilla.

“Una incertidumbre que no sé dónde van a ser mi bebé o sea en este momento no sé dónde van a hacer no tenemos como el lugar es cuando uno más como que necesita estar tranquilo más como esperando pues como esa ese bebé esa emoción y ahorita movernos cómo va a ser, en todo”

Ellos aseguran que existe un grave problema para conseguir departamentos y alquileres debido a las altas rentas y mudarse en poco tiempo es su principal preocupación.

Por lo pronto las autoridades de la ciudad de Revere no han dicho cuánto tiempo tienen para desalojar y cuando será la última noche permitida para vivir en estos apartamentos.