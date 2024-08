“Qué va a pasar con nosotros”: Ordenan desalojo de más de 70 familias en Revere

El departamento de bomberos de Revere, Massachusetts confirmó que el edificio ubicado en Ocean Drive donde viven más de 70 familias, tiene que ser desocupado porque el propietario no cumple las leyes que protegen contra condiciones peligrosas.

El edificio fue condenado por la ciudad, y ha llevado a los dueños de la compañia Water Edge a tribunales sin obtener respuesta. Las autoridades se percataron de estás carencias luego de un incendio en el edificio del frente de los mismos propietarios.

MANTENTE INFORMADO Mira sin costo Telemundo Nueva Inglaterra, 24/7, donde quiera que estés. Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Nueva Inglaterra aquí.

Los residentes dicen estar desesperados sin hallar para dónde irse. Ellos aseguran que no les dieron ni el mes para desocupar, y se preguntan qué va pasar con la renta pagada, con sus depósitos, con sus familias, e incluso con los niños que están a punto de nacer.

“Para mi es muy triste, me sieno enferma, no sé, mi bebé está para nacer el 15 de septiembre y yo pienso que no vamos a poder llegar allá.", dice Yury Vanesa Girón, residente afectada.

Girón lleva en su vientre a su bebé, el cual está pronto por llegar y no sabe si tendrá casa para recibirlo.

“Que va pasar con nosotros, no me puedo mover en estos momentos con mi bebé, esperando que, que va pasar, no tengo donde ir a vivir, me dicen ‘te ofrecemos un albergue, y donde va quedar mi familia cuando más necesito de ellos, no…", dice Girón.

Según la ciudad de Revere, el propietario está en la obligación de otorgar una vivienda a los afectados y hoy no lo ha hecho, confirmaron además que Water Edge, quienes son los dueños, tienen un historial de negligencia grave.

“El dueño deste edificio no nos ayudado nada la ciudad tampoco nos ayuda mucho a la ciudad vino nos llenó de miedo nos dijo que nos teníamos que ir para el 29 de agosto porque iban a cerrar el edificio y nos iban a sacar, se hizo una reunión pero lo que nos dijeron es tienen amigos y familiares donde ustedes se puedan ir a dormir si cierran el edificio”, dice Estefany Rodríguez, residente afectada.

Mientras buscan a donde irse, hoy viven en sus casas con humedad, sin reparaciones y con un elevador sin mantenimiento desde el 2021.

"El sistema de incendio están averiados, no tienen agua y las pompas que suben el agua al último piso no funcionan.", aseguró Andrés Ochoa, residente afectado.

"Como residentes del edificio estamos pidiendo tiempo, que nos dejen vivir nuestro depósito y último mes nosotros en el momento no estamos en condiciones de mudarnos todo está muy caro en muchas residencia nos está pidiendo más del dinero que nosotros tenemos para mudarnos”, dice Rodríguez.

Al drama de buscar vivienda, se suma que hoy los apartamentos no tienen las normas de seguridad en caso de un incendio.

Después de la inspección en el edificio, se encontraron fallas en los aspersores de agua, la bomba de agua, y algunos problemas que tienen preocupados a la ciudad, asegura el jefe de bomberos de Revere, Paul Cheever.

La ciudad ha estado en contacto con los residente para brindar apoyo, en la puerta principal siempre hay dos bomberos y un policía las 24 horas en caso de emergencia.

Se espera que el 29 de agosto se decida el futuro de ellos.