Comienza votación temprana en Massachusetts el sábado

Los residentes de Boston pueden emitir su voto temprano en Fenway Park y en muchos otros lugares este fin de semana.

El estadio de béisbol convertido en lugar de votación estará abierto el sábado 17 de octubre y el domingo 18 de octubre de 11 a.m. a 7 p.m., uno de los 10 lugares de votación anticipada que se abrirán en Boston este fin de semana. Los residentes de Boston que deseen votar temprano pueden acceder al parque mediante la entrada Gate A, ubicada en Jersey Street.

Los funcionarios electorales en Boston votaron a favor de aprobar el histórico estadio de béisbol como lugar de votación anticipada el mes pasado después de que el propietario de los Medias Rojas, John Henry, lo ofreciera a los votantes que dudaban en emitir su voto en el interior el 3 de noviembre en medio del coronavirus.

Otros estados que ya han comenzado la votación anticipada han tenido problemas con las multitudes, con algunas personas esperando hasta por 10 horas.

La votación anticipada en persona comienza el sábado para todo Massachusetts. El secretario de Estado William Galvin dijo que cree que las ciudades y los pueblos están preparados, ya que algunos predicen que el 80% de los votantes registrados en el estado emitirán sus votos el 3 de noviembre o antes.

"La ventaja de la votación anticipada en persona sobre el día de las elecciones es, por supuesto, que puede hacerlo en su propio tiempo, y habrá menos, o menos, gente, menos multitud", dijo Galvin a principios de esta semana.

Aquellos que se pregunten dónde y cuándo votar temprano pueden ir a MassEarlyVote.com o pasar por su ciudad o ayuntamiento local, según Galvin.

Haga clic aquí para obtener una lista de lugares y horarios de votación anticipada en ciudades y pueblos del área.

"Estoy preocupado, por supuesto", dijo Galvin sobre las multitudes. "Y no quiero replicar eso. He visto las mismas fotos. No quiero que eso suceda aquí".

Massachusetts no espera ese tipo de largas filas, en parte porque cada residente calificado recibió una solicitud de boleta por correo.

"Eso alentó a muchas más personas que nunca a votar por correo y disminuyó las cargas que ocurrirían en la votación en persona", dijo Alex Psilakis de MassVote.

El estado ya ha enviado 1.5 millones de boletas y hay más en camino, según Galvin, y hay otras opciones además de dejarlas en un buzón.

"Si ha terminado su boleta de votación por correo y no quiere enviarla por correo, puede llevarla a un sitio de votación anticipada en persona y pasarla", dijo Galvin.

Si desea votar temprano, tiene hasta el 30 de octubre, el viernes antes de las elecciones.