Cómo funciona la ‘ley del limón’ en Nueva Inglaterra

To read in English, click here.

Es posible que hayas oído hablar de la ley del limón: estas son leyes destinadas a proteger a los consumidores cuando compran algo grande, como un automóvil. Los requisitos pueden volverse específicos y las leyes varían de un estado a otro. Para este episodio de "Cómo funciona", analizaremos los conceptos básicos.

“La forma más básica de describir la Ley Limón es cuando compras un producto muy caro, por ejemplo, un automóvil, y todavía está en garantía y, por una o dos razones, tienes problemas con él y con el fabricante o el vendedor y no te está ayudando con el producto", explica Alma Galvin, portavoz del Better Business Bureau.

Galvin dice que mucho antes de entrar en el meollo de las leyes del limón y de si califica o no, es importante saber qué está comprando.

"Debe asegurarse de comprender el producto que está comprando y conocer la garantía. Es muy importante profundizar realmente en la garantía y realmente tomarse el tiempo para leerla y ver si su compra y nuevamente, si ya sea una tarjeta o cualquier otra cosa, en realidad cae dentro de las jurisdicciones de la Ley Limón".

Existe una ley federal del limón y leyes estatales individuales. La ley federal, oficialmente llamada Ley de Garantía Magnuson-Moss, o “Mag-Moss”, ofrece a los consumidores un pago menor que muchas de las opciones estatales, pero ofrece un alcance más amplio para lo que califica. De hecho, cubre todos los productos que vienen con una garantía por escrito, mientras que las leyes estatales solo pueden cubrir vehículos.

Según el BBB, muchas leyes estatales sobre el limón se limitan a automóviles, camionetas ligeras y SUV, y deben ser para uso personal. Sin embargo, muchas leyes estatales dan una oportunidad de pago más cercana al precio de compra total, mientras que Mag-Moss solo cubre la diferencia entre el precio de compra y lo que habría pagado si hubiera sabido del defecto. Y como todas las leyes estatales, varían a medida que cruzas fronteras, así que asegúrate de conocer las reglas del lugar donde compras.

Por ejemplo, en Massachusetts, las leyes del limón cubren tanto a los vehículos nuevos como a los usados. Pero al otro lado de la frontera, en New Hampshire, las leyes del limón generalmente solo se aplican a vehículos comprados nuevos.

Y si va a comprar un automóvil usado, haz que tu propio mecánico lo inspeccione. Y debes saber que si realizas una transacción privada entre dos personas, es posible que no estés cubierto por las leyes del limón.

Entonces, si crees que tienes un limón, ¿por dónde empiezas? Hay recursos gratuitos, como Auto Line de BBB, que pueden ayudar a navegar el proceso. O, si deseas representación legal, puedes conseguir un abogado.

"Si está buscando un abogado, debes asegurarte de que tenga licencia estatal y que realmente maneje casos de la ley limón. Por lo tanto, se necesita un poco de investigación por parte de los consumidores".

Y si bien las leyes del limón ofrecen cierta protección, también depende de ti, como comprador, ser un consumidor inteligente y estar atento a las señales de alerta. Por ejemplo, el BBB vio un problema con los vehículos inundados que llegaron al mercado este verano.

"Por supuesto, el proveedor no va a especificar eso y le dirá que todavía está bajo garantía. Básicamente, está comprando un vehículo que tiene daños que desafortunadamente, dependiendo nuevamente del estado, podrían no ser aplicables bajo una ley limitada", dijo Galvin.

A continuación ofrecemos un desglose rápido de los puntos clave de cada ley en los estados de Nueva Inglaterra. Si bien en muchos casos son similares, diferentes estados pueden adoptar enfoques diferentes para la protección del consumidor.

MAINE

Qué cubre: Automóviles, motocicletas, camionetas, camiones o vehículos recreativos nuevos y usados, comprados o arrendados a un concesionario

Qué lo convierte en limón: esta ley cubre un vehículo con “un defecto que perjudica sustancialmente el uso, la seguridad o el valor del vehículo, y que no ha sido reparado después de un número razonable de intentos”.

¿Cuál es el período de protección? En Maine, las compras están protegidas por la Ley Limón durante la duración de la garantía del fabricante, o tres años a partir de la fecha de entrega al comprador original, o 18,000 millas de uso, lo que ocurra primero. Se debe informar al fabricante o distribuidor del problema antes de que finalice el período de protección.

Qué ofrece: Si se determina que un vehículo es un limón, tiene derecho a un vehículo de reemplazo o a un reembolso de su dinero. Existe un programa de arbitraje estatal gratuito para ayudar en el proceso si el comprador y el vendedor no llegan a un acuerdo.

Hay más información de la Oficina del Fiscal General de Maine disponible aquí.

NEW HAMPSHIRE

Qué cubre: vehículos nuevos comprados en un concesionario de New Hampshire

Qué lo convierte en un limón: un automóvil se considera un limón si "el uso, el valor o la seguridad del vehículo nuevo se ven sustancialmente afectados debido a un defecto cubierto por la garantía del fabricante". Generalmente, para calificar para el arbitraje, el fabricante o un representante debe haber realizado al menos tres intentos fallidos de reparación, o el vehículo debe haber estado fuera de servicio al menos 30 días hábiles debido al defecto.

Cuál es el período de protección: En New Hampshire las compras están cubiertas mientras dure la garantía del fabricante.

Qué ofrece: Después de que se hayan intentado las reparaciones, la Junta de Arbitraje de Vehículos Motorizados de New Hampshire escuchará las quejas para determinar si el vehículo debe devolverse como un limón. La junta tiene el poder de determinar si el comprador tiene derecho a un reembolso, a un vehículo de reemplazo de igual valor y puede otorgar daños y perjuicios para cubrir aspectos como los intereses del préstamo y las tarifas de registro.

Puede encontrar más información de la Oficina del Fiscal General de New Hampshire aquí.

VERMONT

Qué cubre: vehículos nuevos comprados o arrendados a un concesionario de Vermont, o un vehículo registrado en Vermont. Los vehículos usados pueden estar cubiertos si la primera reparación se realizó dentro de la garantía del fabricante original. Los vehículos excluidos incluyen tractores, equipos motorizados para la construcción de carreteras, aparatos para la construcción de carreteras, motos de nieve, motocicletas, ciclomotores, la parte habitable de vehículos recreativos y camiones con un peso bruto vehicular de más de 12,000 libras.

Qué lo convierte en un limón: la ley de Vermont se ocupa de “los defectos/condiciones que perjudican sustancialmente cualquier combinación de uso, valor de mercado o seguridad del vehículo”. Ofrecen dos métodos de presentación: un método de "tres tiempos de espera", que se basa en la cantidad de intentos de reparación, o un reclamo de "30 días fuera de servicio", que se presenta en función del tiempo de inactividad.

Cuál es el período de protección: En Vermont las compras están cubiertas mientras dure la garantía del fabricante. Los reclamos deben presentarse dentro de un año después del vencimiento de esa garantía.

Qué ofrece: La Junta de Arbitraje tiene la opción de otorgar un reembolso prorrateado o un reemplazo de vehículo nuevo comparable.

Puede encontrar más información del Departamento de Vehículos Motorizados de Vermont aquí.

MASSACHUSETTS

Qué cubre: Massachusetts tiene dos leyes del limón diferentes: una para vehículos nuevos y otra para vehículos usados. Ninguno de los dos cubre vehículos de uso comercial.

La ley relativa a vehículos nuevos se refiere a automóviles, motocicletas, furgonetas o camiones comprados o alquilados a un concesionario de Massachusetts.

Qué lo convierte en un limón: al igual que en otros estados de Nueva Inglaterra, “un vehículo se considera un limón si tiene al menos un defecto que afecta sustancialmente el uso, la seguridad o el valor de mercado y el automóvil no ha sido reparado después de un número razonable de años”. de intentos”.

Cuál es el período de protección: Para la ley relativa a vehículos nuevos, el período de protección es de un año o 15,000 millas de uso a partir de la fecha de entrega original, lo que ocurra primero.

Para vehículos usados, se basa en las millas del odómetro.

Menos de 40,000 millas 90 días o 3750 millas recorridas desde la compra 40,000 – 79,999 millas 60 días o 2500 millas recorridas desde la compra 80,000 – 124,999 millas 30 días o 1250 millas recorridas desde la compra More than 125,000 millas No está cubierto por la Ley del limón

Qué ofrece: Para automóviles nuevos, los compradores pueden tener derecho a un vehículo de reemplazo o a un reembolso del precio del contrato, menos una asignación razonable por el uso del vehículo. El fabricante deberá cubrir los costos, las tarifas de registro y el impuesto sobre las ventas. Los compradores pueden buscar una solución directamente a través de un distribuidor, y hay ayuda de arbitraje disponible a través de la Oficina de Asuntos del Consumidor y Regulación Comercial.

Para más detalles sobre la ley limón de vehículos nuevos de Massachusetts, ingresa aquí.

Para autos usados, haz clic aquí.

RHODE ISLAND

Qué cubre: La ley limón de Rhode Island cubre los vehículos nuevos y usados vendidos, arrendados o reemplazados por un concesionario o fabricante, incluidos automóviles, camiones, motocicletas o camionetas con un peso bruto vehicular registrado de menos de 10,000. No cubre campers motorizadas.

Qué lo convierte en un limón: para ser elegible, debe haber una pérdida sustancial de uso, seguridad o valor. Para los automóviles nuevos, Rhode Island analiza si el vehículo ha recibido servicio cuatro o más veces por el mismo defecto, o si ha estado fuera de servicio durante más de 30 días y el defecto sigue siendo un problema. Los vehículos usados califican si el automóvil ha sido revisado tres veces por el mismo detector o ha estado fuera de servicio durante 15 días.

¿Cuál es el período de protección? Los vehículos nuevos califican si la compra se realizó dentro de un año o 15,000 millas, lo que ocurra primero. Un vehículo usado califica si se encuentra dentro del período de garantía del concesionario.

Qué ofrece: La ley de Rhode Island permite a los compradores solicitar el reemplazo por un vehículo idéntico o comparable o el reembolso del precio del contrato, con un posible cargo por kilometraje. Los gastos financieros generalmente se reembolsaban sólo por los días que el automóvil estuvo en reparación. Las solicitudes de arbitraje ante la Junta de Arbitraje de Vehículos Motorizados se pueden realizar a través de la Oficina del Fiscal de Distrito de Rhode Island.

Hay más información disponible en la Oficina del Fiscal de Distrito de Rhode Island aquí.

CONNECTICUT

Qué cubre: La ley limón de Connecticut cubre los vehículos comprados o arrendados nuevos en el estado que están registrados como “pasajero”, “combinado” o “motocicleta”.

Lo que lo convierte en un limón: un defecto que “perjudica sustancialmente el uso, la seguridad o el valor del vehículo de motor y requirió reparaciones que se intentaron durante el período de elegibilidad”.

¿Cuál es el período de protección? La ley limón de Connecticut analiza los defectos que ocurrieron dentro de los primeros dos años después de que el propietario original recibió la entrega o dentro de las primeras 24,000 millas en el odómetro, lo que ocurra primero.

Qué ofrece: La ley de Connecticut establece un proceso de arbitraje informal. Un comprador puede tener derecho a un reemplazo por un auto nuevo comparable o a un reembolso del precio del contrato. Los árbitros pueden incluir o no una deducción de millas en sus laudos.

Obtenga más información sobre la ley de Connecticut a través de su Departamento de Protección al Consumidor.

Las leyes del limón son sólo una forma de protección al consumidor. Muchos programas estatales están diseñados para que el consumidor pueda acceder fácilmente a ellos sin necesidad de un abogado. Si se encuentra con un problema que no está cubierto por estas leyes específicas, su estado puede ofrecer otras formas de recurso.