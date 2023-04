Cómo hacer un “Spring cleaning” en tus dispositivos online

To read in English, click here.

La primavera llegó oficialmente, y muchos ya estamos pensando en limpiar y organizar nuestros hogares. Pero mientras se prepara para empezar la llamada “limpieza de primavera“ o “spring cleaning” como se le conoce en inglés, ¿ha pensado también en hacer una “limpieza digital”?

Better Business Bureau y National Cyber Security Alliance dicen que la primavera es un buen momento para limpiar sus dispositivos, lo que puede ayudar a proteger su información personal. Aquí le damos algunas ideas de cómo hacerlo.

Verifique sus contraseñas. Asegúrese de que los inicios de sesión sean lo suficientemente complejos para ser seguros. Si una cuenta ofrece autenticación de dos factores, ¡úsela!

Actualice cualquier sistema y software. Cualquier cosa desactualizada puede ser más vulnerable al robo de datos.

Haga una copia de seguridad de todo lo importante. El BBB y la NCSA recomiendan usar una regla 3-2-1: tres copias de respaldo, almacenadas en dos tipos de medios diferentes y una fuera de línea en una ubicación separada.

Deshágase de cuentas y aplicaciones no utilizadas. Aquí es donde esas habilidades de limpieza entran en juego: es hora de deshacerse de cualquier aplicación que no use en su teléfono o tableta.

También debe verificar sus cuentas de redes sociales y sus configuraciones de seguridad. Si se comparte algo, asegúrese de saber quién tiene acceso.

Por último, recuerde tener cuidado con la información que da. Las redes sociales están llenas de cuestionarios y encuestas, pero no proporcione respuestas que puedan contener información confidencial sobre usted o su familia.

Y si su limpieza de primavera implica deshacerse de un dispositivo antiguo, primero asegúrese de borrar cualquier información personal. Eliminar los archivos en la papelera de reciclaje no es suficiente; asegúrese de borrar permanentemente los archivos antiguos. Hay programas que borrarán y sobrescribirán su dispositivo. Algunos dispositivos también ofrecerán un restablecimiento completo de fábrica.

Antes de tirar el dispositivo a la basura, asegúrese de que esté realmente borrado; cosas como los discos duros viejos, incluso si fallaron o se dañaron físicamente, aún podrían contener datos personales.

En algunos casos, la mejor opción es destruirlo por completo, o “triturarlo” cortándolo en pedazos pequeños. Hay empresas que ofrecen esto como un servicio.

Y recuerde que la “limpieza digital” no solo beneficia a sus dispositivos y lo protege en línea, sino que también hace que su vida profesional y personal sea más productiva.