Residente de Lynn dice que compró auto en concesionario que presentó fallas al corto tiempo

Nery Lopreto, residente de Lynn, Massachusetts, compró por primera vez un auto nuevo para él y su familia hace un año.

“Yo lo que buscaba es un carro, un CRV, híbrido, sport”, dijo Lopreto.

Entonces, compró una camioneta Honda CRV del año 2023 en el concesionario Kelly Honda en Lynn, pero en cuestión de meses dice que el auto comenzó a presentar fallas.

“Aproximadamente como en enero de este año 2024. Ahí fue que empezó más allá empezaron a al break, empezaron a prenderse todas las luces… como que el motor por fuerza hace un ruido feo. Y los frenos como que se van frenando solos”, dijo Lopreto.

Cuando Nery llevó el auto al taller del concesionario en Lynn, nos cuenta que, “Cuando yo llegaba a Honda ellos me decían, no lo podemos recibir el carro porque no tiene appointment... Entonces yo llamaba, pero ellos me decían oh, no tenemos appointment cerca porque no tenemos muchos mecánicos”.

Nery logró agendar una cita en la sucursal de Honda en Everett, Massachusetts dónde dice, no le resolvieron el problema.

“Ese día llegué con las luces prendidas del break. Y entonces me dice; Oh, sí, esto tiene el carro, tiene sensores al frente que se activan”, dijo Lopreto.

Y así lo despacharon, pero Nery explica que el vehículo continuaba desacelerando en plena autopista, sin previo aviso, a menos de 17 millas por hora y de ahí no lograba acelerarlo por tiempos prolongados. Preocupado por su seguridad y la de su familia, regresó al concesionario Honda en Lynn donde compro el vehículo, en dos ocasiones más, pero dice que no le resolvían las fallas, así que decidió llamar a Telemundo Nueva Inglaterra Responde.

Nosotros nos comunicamos con el concesionario Kelly Honda en Lynn y aunque nunca nos respondieron directamente, se comunicaron con Nery en referencia a nuestro correo electrónico y ofrecieron comprarle de regreso el auto a cambio de venderle otro modelo nuevo de 2024 al mismo precio de su vehículo de 2023.

“Con el carro estoy bien ahora y si está bien, me siento contento con mi familia… y gracias por, por, por ayudarme y espero que sigan ayudando a las demás personas que necesitan también porque es muy muy importante para nosotros como hispanos”, dijo Lopreto.

Solicitamos un comunicado de parte del concesionario Kelly Honda en Lynn, pero ellos no ofrecieron comentarios más allá de haber resuelto el problema.

Para realizar una queja en nuestra línea de ayuda al consumidor, Telemundo Nueva Inglaterra Responde, puede llamar al 855-622-1000 y dejar un mensaje de voz con una descripción breve de su caso, y su información de contacto. Le devolveremos la llamada en por lo menos 24 horas. Para agilizar el proceso, puede llenar el formulario en línea.