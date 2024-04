Conductora de Lynn tiene problemas con su licencia por error de identidad en otro estado

Una conductora de Lynn, Massachusetts tuvo problemas para renovar su licencia de conducir por un error con su identidad en otro estado.

Todo inicio cuando Ana Gomez fue víctima de robo en el patio de su propia casa.

“Fue descuido mío que dejé mi carro sin llave y ahí tenía mi licencia en mi monedero adentro del carro y cuando yo al otro día iba al trabajo me di cuenta de que había pasado algo y no estaba”, dijo Ana Gomez.

El robo ocurrió durante la noche del 14 de noviembre en la avenida Harrison de la Ciudad de Lynn. Ana dice que también se llevaron sus tarjetas de crédito.

“Gracias a Dios que lo pude resolver rápido, lo que era las tarjetas del banco… porque rápido lo bloqueé… pero mi licencia, esa sí se me estaba dificultando mucho”, dijo Gomez.

Explica que cuando fue al Registro de Vehículos de Massachusetts para solicitar otra licencia, se la negaron porque supuestamente tenía una infracción pendiente en el estado de Georgia.

“Lo que me dijeron fue que encontraron mi licencia suspendida por un ticket. Pero no supe por qué. No sé si de velocidad o no sé… Pero yo dije no puede ser porque no, no he ido allá ni nada…o sea no he tenido ningún problema con mi licencia”, dijo Gomez.

Le recomendaron que se comunicara con el registro de vehículos de Georgia, donde según Ana, no le dieron esperanzas.

Pedro López perdió su licencia de conducir en agosto. Cuando solicitó un duplicado en el Registro de Vehículos de Massachusetts, se llevó una desagradable sorpresa.

“Que no encontraban mi información, que no podían hacer nada”, dijo Gomez.

Frustrada, decidió llamar a Telemundo Nueva Inglaterra Responde. Nosotros nos comunicamos con el Departamento de Servicios de Conductores en el estado de Georgia.

Ellos investigaron y encontraron que la infracción era de una tocaya de Ana llamada, “Anna Gomez” con doble “n” en el primer nombre y otra fecha de nacimiento.

“Me mandaron una carta diciendo que no era yo”, dijo Gomez.

Con esa carta, Ana pudo finalmente renovar su licencia de conducir en Massachusetts.

“Estoy muy agradecida por esto, porque se resolvió”, dijo Gomez.

El Departamento de Transporte de Georgia no ofreció comentarios más allá de haber resuelto la situación de Ana. También solicitamos comentarios del Departamento de Transporte de Massachusetts y estamos atentos a su respuesta.

