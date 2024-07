Niños robados a punta de pistola en un parque infantil en Boston

Un robo tiene preocupados a los residentes del vecindario Dorchester, en Boston, luego de que dos niños de 9 años fueran asaltados con arma de fuego.

El jueves, aproximadamente a las 6:35 p. m., la policía de Boston dijo que acudió al Children's Park en la esquina de las calles Intervale y Fernboro y se encontró con un niño de 9 años que dijo que estaba esperando a que comenzara una barbacoa cuando dos jóvenes se le acercaron y le robaron su teléfono celular a punta de pistola.

Según la madre de la víctima, a uno le apuntaron en la cabeza para robarle un celular y a otro niño sus tennis, al menor no le dieron opción, o su celular o morir.

Era su primera vez en el parque, dice que dejó a su hijo con la madre de un amigo jugando por 5 minutos mientras recogía algo en casa, fue cuando le notificaron que los niños los habían asaltado con arma de fuego.

"Me textearon me dijeron que le apuntaron con una pistola en dos segundos al niño para quitarle los zapatos y corrió y al otro al otro niño le quitaron el teléfono y le dijeron que si no ha desbloqueado el teléfono lo iban a disparar con la pistola.", dijo la madre de uno de los niños.

La madre que acompañaba a los niños vivió instantes de terror al enterarse que a su hijo por poco le disparan, y todo por robarle su celular.

“Sé que hicieron shoot, y todo pasó rápido cuando la policía ya estaba aquí…" dijo la madre.

“Yo llamé al muchacho que tenía el teléfono y me dijo que no me iba a dar el teléfono él se rió y luego la policía ya tenía el teléfono y encontraron la persona que le quitó el teléfono”

Los dos menores estaban en un parque infantil cuando otro joven del mismo vecindario, los intimidó con arma de fuego.

“Yo vi los niños chiquitos que andaban corriendo y al grande que andaba con la pistola y un temor y el grande que tenía como 16 andaba enseñando la pistola por el parque, yo estaba sentada en el parque y tuve que irme porque es un terror en verdad”, dijo una testigo del incidente.

Los residentes dicen que el vecindario ya no es seguro desde hace un tiempo, “los niños acá a los 11 años ya son con sus sustancias en el parque uno no puede estar sentado en el parque porque pueden atracar, andan con pistola deberían darle protección al parque, es la hora de uno llevar los niños y uno tiene temor", dijo la testigo.

"El joven armado no solo robó el celular del niño de 9 años sino la tranquilidad de todos, “me causa preocupación impotencia y preocupación porque yo traigo a los niños, es algo alarmante”, dijo Yesenia Germán, vecina de la zona.

Por su parte, los dos menores están a salvo.

Los dos adolescentes de 15 años responsables, fueron arrestados y comparecieron en la Corte Distrital por robo con arma y amenaza para cometer un crimen.

"Ser asaltado a punta de pistola es una experiencia aterradora para cualquiera. Pero la edad de la víctima en este caso, y la edad de los jóvenes acusados, agrega una capa adicional de conmoción y angustia. Felicito a este joven y a los adultos presentes por brindar la información que condujo al arresto", dijo el fiscal de distrito del condado de Suffolk, Kevin Hayden.

Se ordenó que ambos menores permanecieran detenidos sin derecho a fianza en espera de audiencias de peligrosidad el 30 de julio.