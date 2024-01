Conductor de camiones de Mass. pierde su licencia y se lleva desagradable sorpresa

Un conductor de camiones, residente de Lawrence, Massachusetts se quedó entre la espada y la pared cuando perdió su licencia de conducir y no pudo renovarla porque aparecía registrado en otro estado, donde nunca antes ha vivido.

Pedro López perdió su licencia de conducir en agosto. Cuando solicitó un duplicado en el Registro de Vehículos de Massachusetts, se llevó una desagradable sorpresa.

“Me dijeron en Motor Vehicles que no podían darme un duplicado porque una persona con la información mía estaba registrada en Carolina del Sur”, explicó López.

Le indicaron que debía llamar al Registro De Vehículos De Carolina del Sur para solicitar una carta en la cual constaran que él no era el mismo Pedro López de Carolina del Sur.

“Me pasaron con el departamento de fraude y el departamento de fraude me dijo que tenía que llenar un documento que se llama Customer Complaint. Yo lo hice y se lo envié, pero pasó una, dos semanas y no me respondieron.Luego hablé con otra persona que me dijo: ‘Yo no puedo hacer nada por ti, porque con tu número de seguro social, aquí no hay nadie registrado’”, dijo López.

Pedro explica que el hecho de estar sin licencia por tanto tiempo le causó grandes consecuencias.

“Como mi licencia es Clase A, para manejar camiones…perdí el trabajo, dijo López.

Al verse estancado entre los registros de vehículo de dos estados, decidió buscar otra salida.

“Cuando yo era muy jovencito en mi país siempre escuchaban un eslogan que había en un noticiero que decía: ‘Mientras no se restrinjan los derechos por la libertad, la prensa sigue siendo el cuarto poder’. Entonces yo dije, bueno, si a mí no me oyen. Vamos a ver si escuchan al cuarto poder… Entonces se me ocurrió pues llamar a Telemundo Responde”, dijo López.

Nosotros nos comunicamos con el Registro De Vehículos De Carolina del Sur. Ellos respondieron solicitando algunos documentos de parte de Pedro, los cuales él envió. Y así fue como logro obtener la carta que necesitaba para recuperar su identidad y su licencia de conducir en Massachusetts.

“Ya en la tarde de ese mismo día recibí un correo electrónico con la carta elaborada. Luego ellos me enviaron la misma carta por correo también”, dijo López.

Para realizar una queja en nuestra línea de ayuda al consumidor, Telemundo Nueva Inglaterra Responde, puede llamar al 855-622-1000 y dejar un mensaje de voz con una descripción breve de su caso, y su información de contacto. Le devolveremos la llamada en por lo menos 24 horas. Para agilizar el proceso, puede llenar el formulario en línea.

Por su parte, en el Registro de Vehículos de Carolina del Sur no nos explicaron a qué se debió la demora pero si dijeron en un comunicado:

“Nos alegra haber podido resolver esta situación”.

Pedro ahora tiene cita en el Registro de Vehículos De Massachusetts para renovar su licencia este mes.

Quienes se encuentren en una situación similar, pueden encontrar aquí la lista de contactos específicamente para el departamento que le puede asistir en cada estado.