Residentes de condominio local viven pesadilla por falta de ascensor

El año de construcción de un edificio puede influir sobre las responsabilidades de mantenimiento de un ascensor, incluso cuando afecta a personas con discapacidades.

Yanet De Los Santos y su madre son inquilinas en Cromwell Gardens, un edificio de tres pisos donde el ascensor no funciona desde junio.

“Mi mamá tiene Alzheimer. Se le dificulta subir y bajar por las escaleras. Tengo miedo de que se me caiga porque ella no ve bien las escaleras”, dijo De Los Santos.

Yanet añade que la falta del ascensor ha impactado negativamente la calidad de vida de su madre.

“Hago lo posible por sacarla de la casa porque le encanta la naturaleza, pero este verano fue muy difícil”, dijo De Los Santos.

Y ellas no son las únicas en esta situación. residentes con diferentes discapacidades llevan seis meses esforzándose en bajar y subir cada escalón de ese edficio. Jim Krostoski es dueño de un apartamento en el tercer piso. Él dice que ha tenido que pedir ayuda para bajar a su esposa por las escaleras debido a que ella anda en silla de ruedas.

“My wife is handicapped, she’s in a wheelchair. We’ve brought her out the back stairs”, dijo Krostoski.

Betsy Badell de Telemundo Nueva Inglaterra Responde y Caitlin Burchill de NBC Connecticut Responds investigaron juntas la situación. Cuando se comunicaron con Palmer Property Management, administradores del condominio, ellos respondieron a través de un e-mail, explicando que la edad del ascensor les ha complicado el proceso de reparo.

“Hemos intentado reparar el ascensor varias veces desde junio”, dijo un representante de Palmer Property Management, explicando que llegaron a comprar e instalar un motor nuevo que solo funciono brevemente debido a que la fuente de electricidad del edificio de 50 años ya no es compatible. Entonces, se vieron obligados a buscar un sistema de ascensor completamente nuevo y encontraron uno valorado en aproximadamente $40,000 dólares. Palmer Property Management aseguró que el nuevo sistema se instalaría tan pronto llegaran las piezas en unas cuatro semanas.

¿Y hasta cuándo será, un año?, preguntó De La Rosa cuando le notificamos.

“Ellos literalmente han dicho como que, ¿por qué nos mudamos en el tercer piso por qué no cogimos un primer piso si sabíamos que teníamos una persona incapacitada? No creo que sea justo, dijo De La Rosa.

Por su parte Jim, quien compró su apartamento hace 6 años cuenta que administradores del edificio le han hecho la misma pregunta que a Yanet.

“At the time it was the best buy”, dijo Krostoski, explicando que fue la mejor oportunidad que tuvo para comprar.

Buscando la forma de ayudar, nos comunicamos con autoridades de la Ciudad de Cromwell, la Asociación de Ascensores, y la Asociación de Discapacitados. Todos coinciden en estar de manos atadas debido a que Cromwell Gardens fue construido en el año 1973 bajo regulaciones del Código De Construcción Del Estado De Connecticut De 1971, cuando no se requería un ascensor accesible.

El código fue modificado para exigir ascensores accesibles en Connecticut en el año 1979, pero esta ley no aplica a construcciones anteriores. Entonces, la reparación depende enteramente de la asociación de propietarios del condominio y de la administradora, Palmer Property Management.

“Ya esta situación yo diría está fuera de control. Hay muchas personas mayores que no pueden, no tienen la capacidad de subir y bajar escaleras”, dijo De La Rosa.

En un boletín a sus residentes, Palmer Property Management anunció el lunes pasado que el ascensor debería estar listo para el 5 de diciembre.

Telemundo Nueva Inglaterra Responde y NBC Connecticut Responds continuará siguiendo de cerca esta situación. Por su parte, quienes estén procurando comprar un apartamento y sepan que el ascensor es imprescindible, deben averiguar quién sería responsable por el mantenimiento de los ascensores y cuáles son sus derechos.

Para realizar una queja en nuestra línea de ayuda al consumidor, Telemundo Nueva Inglaterra Responde, puede llamar al 855-622-1000 y dejar un mensaje de voz con una descripción breve de su caso, y su información de contacto. Le devolveremos la llamada en por lo menos 24 horas. Para agilizar el proceso, puede llenar el formulario en línea.