Residente de Salem tiene problemas con servicio de entrega de muebles

Una gran confusión con la entrega de unos muebles llevo a una residente de Salem a llamar a nuestra línea de ayuda al consumidor, Telemundo Nueva Inglaterra Responde.

Durante el verano del 2023, Priscilla De León le compró un juego de cuarto a su mamá en la mueblería Bob’s Furniture.

“Era la cama, la mesa de noche, un mueble y el otro que tiene como espejo”, dijo De León.

Ella explica que pagó un monto adicional por el servicio de entrega e instalación, pero cuando llegaron los muebles a la casa de su madre.

“Nos llegaron dañados y no cuadraban en el cuarto, estaban muy grandes”, dijo De León.

Así que le pidieron al equipo de entrega que regresaran todos los muebles a la tienda para luego cambiarlos por unos más pequeños.

“Los primeros muebles fueron como $1,200 y ya la segunda vez fueron como $800 y algo de dólares. Fueron como $400 menos”, dijo De León.

Pero relata que luego le llegó un cobro de más.

“Cuando a mí me llegó el bill de los muebles de Wells Fargo, que fue el banco que me financió los muebles, me llegaron dos bills diferentes con la cantidad de los muebles que habíamos seleccionado y una cantidad de $250 dólares. Yo no entendía porque ellos me estaban cobrando 250”, dijo De León.

Priscilla explica que cuando se comunicó con el banco, le recomendaron que llamara a la mueblería, pero, no tuvo suerte.

“Cuando yo llamaba a la mueblería me decían que ellos no tenían ninguna compra con esa cantidad y cuando llamaba al banco me decían que ellos tenían una compra”, dijo De León.

Y así pasó varios meses hasta que decidió llamar a Telemundo Nueva Inglaterra Responde… nosotros nos comunicamos con Bob’s Furniture y ellos nos explicaron que los $250 dólares eran el cobro de la entrega del segundo set de muebles. Sin embargo, decidieron reembolsarle los $250 dólares como cortesía, ya que, dicen, normalmente el cobro de entrega no es reembolsable.

“Gracias a usted por la gran ayuda que me dieron…yo opino que Telemundo da una gran ayuda, sin pedir nada a cambio”, dijo De León.

Para evitar una situación similar verifique las políticas de entrega de la tienda, antes de realizar cualquier transacción.

