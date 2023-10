Familia de Lynn tiene problemas para reclamar garantía de mueble

Una familia de Lynn, Massachusetts tuvo dificultades con un reclamo de garantía de sus muebles así que decidió llamar a nuestra línea de ayuda al consumidor, Telemundo Responde.

Cosme Novas y su esposo Ramon Rodríguez se mantienen muy ocupados cuidando a 5 de sus seis hijos.

“La primera tiene 19 años y está en la universidad. La segunda tiene 12, 8,6,5…Y el bebé Enmanuel, que tiene dos”, dijo Novas.

Cosme explica que los niños se sientan juntos en los muebles de la sala a ver películas.

Novas explicó “a ellos les encanta…buscan un blanket y se acuestan ahí”.

Pero hace unos meses dos de los muebles dejaron de reclinarse.

“El único que funcionaba era el pequeño. Entonces mi esposo lo que hizo fue que con el cable de aquél probó los otros dos a ver si el problema era con los cables y efectivamente así era”, detalló Novas.

Cuando llamaron a Adam’s Furniture para hacer un reclamo con la garantía.

“La señora que me atendió…me dice que tengo que hacerlo por internet. Hice el reclamo por internet ... Después veo que pasa el tiempo... Ya varios días, varias semanas y no recibo respuesta de ellos”, dijo Novas.

Mientras tanto, una de las camas de las niñas se rompió. Novas nos dice que “no sé cómo sucedió. Lo único que la niña me dijo que estaba. Que estaba rota”.

Entonces hicieron un nuevo reclamo incluyendo la cama. Pero Cosme dice que esta vez tampoco obtuvo respuesta.

“Decido llamar de nuevo. Me dicen que no han recibido nada, que no han recibido nada. Entonces vuelvo y hago el reclamo otra vez”, dijo Novas.

“Y yo le dije, mira, ya me tienen como bola de ping pong para ir para allá yo soy una madre ocupada”.

Y así pasaron varios meses hasta que decidieron llamar a Telemundo Nueva Inglaterra Responde. Nosotros nos comunicamos con Adams Furniture, presentamos comprobantes de que la garantía continuaba vigente y ellos decidieron reparar los muebles y cambiar la cama.

Para realizar una queja en nuestra línea de ayuda al consumidor, Telemundo Nueva Inglaterra Responde, puede llamar al 855-622-1000 y dejar un mensaje de voz con una descripción breve de su caso, y su información de contacto. Le devolveremos la llamada en por lo menos 24 horas. Para agilizar el proceso, puede llenar el formulario en línea.

“Gracias a Telemundo responde fue que podemos resolver la situación.”

En un comunicado, Adam’s Furniture nos dijo:

“Estamos muy contentos de que nuestro cliente haya sido atendido y apreciamos su ayuda con esto”.