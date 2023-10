Familia de Mass. tiene problemas para reclamar garantía de máquina caminadora

La familia Aguirre, del oeste de Massachusetts, es una de muchas que se han quejado del mismo problema en diferentes máquinas de ejercicio con el mismo “software” o programa de computadora.

Nelson Aguirre compró una caminadora iFit ProForm para él y su familia en el año 2020.

“Porque en el tiempo de la pandemia, el gimnasio era más complicado. Entonces por eso decidí comprar la máquina y hacer el ejercicio en la casa”, dijo Aguirre, añadiendo que lo ve como una inversión en su salud y la de su familia.

“La máquina me costó, como cerca de $2,000 dólares. Tenía garantía incluida de factory. Y especialmente yo le compré una garantía prolongada”, dijo Aguirre.

Pero hace aproximadamente un año la caminadora comenzó a presentar fallas.

“Mi esposa quería hacer ejercicio y no prendía nada. El problema era la computadora ya que la compañía había hecho un update”, dijo Aguirre.

Cuenta que terminaba frustrado cuando se comunicaba con el servicio de garantía de iFit y ProForm para solicitar ayuda.

“Todas las veces que yo llamaba, incluso me dejaban hasta una hora esperando. Me decían que no tenía garantía, que la garantía se había expirado”, explico Aguirre.

Pero Nelson había pagado por una garantía extendida hasta el año 2025 y al ver que no lograba solucionar directamente con la compañía, decidió intentar otra vía.

“Bueno, primero se me ocurrió la idea de mandarle una carta al Consumer de Boston. Boston paso con Consumer de Springfield y no tuve suerte, ellos no pudieron hacer nada”, dijo Aguirre.

Entonces, decidió llamar a Telemundo Nueva Inglaterra Responde. Nosotros investigamos y encontramos que El Bureau De Mejores Negocios ha recibido decenas de quejas de consumidores con el mismo problema.

Incluso, existe una demanda colectiva en contra de iFit, el programa de las caminadoras ProForm, alegando que los consumidores no fueron informados sobre la actualización del sistema y tampoco tuvieron la opción de aceptar o rechazarlo.

“El técnico me dijo a mí que…quemaron muchas computadoras porque él viene cambiando muchas, muchas computers de esas con el mismo problema” dijo Aguirre.

Nosotros nos comunicamos con iFit Proform, les enviamos comprobantes de garantía de la familia Aguirre y ellos respondieron diciendo que enviarían una computadora de reemplazo. También nos enviaron el siguiente comunicado:

Aunque el envío tardó varias semanas, la computadora finalmente llegó durante el verano, la instalaron y ahora los Aguirre pueden retomar sus ejercicios.

“Bueno, mi esposa se siente ahora muy contenta porque ahora tiene la oportunidad de usar más la máquina. Y también mi hija. Y por eso le doy muchas gracias a Telemundo Responde”, dijo Aguirre.

Para realizar una queja en nuestra línea de ayuda al consumidor, Telemundo Nueva Inglaterra Responde, puede llamar al 855-622-1000 y dejar un mensaje de voz con una descripción breve de su caso, y su información de contacto. Le devolveremos la llamada en por lo menos 24 horas. Para agilizar el proceso, puede llenar el formulario en línea.