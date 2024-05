Continúa el juicio por asesinato contra Karen Read

Los miembros del jurado en el juicio por asesinato contra Karen Read, que se ha convertido en uno de los casos criminales más seguidos en Massachusetts, regresarán a la sala del tribunal de Dedham, Massachusetts, el lunes para comenzar a escuchar la segunda semana de testimonios.

La semana pasada, los miembros del jurado visitaron la escena del crimen donde el novio de Read, el oficial de policía de Boston John O'Keefe, fue encontrado muerto.

El viaje del jurado incluyó una parada en la casa de Fairview Road en Canton, Massachusetts, donde O'Keefe fue encontrado muerto, así como en el Waterfall Bar and Grill, el último lugar donde fue visto con vida.

Read está acusada de asesinato en segundo grado por la muerte en 2022 de su novio, el oficial de policía de Boston John O'Keefe. Fue encontrado en la nieve afuera de la casa de su compañero oficial de policía de Boston Brian Albert en Canton, Massachusetts. Los fiscales dicen que Read golpeó a O'Keefe con su camioneta, mientras que Read dice que ha sido incriminada en un encubrimiento de amplio alcance. Read se declaró inocente y está libre bajo fianza.

Antes de visitar los lugares relacionados con el caso, los miembros del jurado escucharon la conclusión del testimonio del jueves de la bombero y paramédico de Canton, Katie McLaughlin.

Específicamente, el abogado defensor Alan Jackson interrogó a McLaughlin sobre su relación con Caitlin Albert, la hija de Brian Albert. Los dos asistieron juntos a la escuela secundaria y Jackson hizo referencia al hecho de que McLaughlin y Caitlin Albert son amigos en Facebook y ambos aparecieron en fotos de al menos dos viajes a la playa.

McLaughlin reconoció que conoce a Caitlin Albert desde hace unos 10 años, desde la escuela secundaria, pero dijo que no son amigas cercanas. Tienen amigos en común y han realizado excursiones de un día juntas en el pasado, pero McLaughlin dijo que no ha hablado del caso con ella.

Los miembros del jurado partieron para visitar la escena alrededor de las 11 a.m. y regresaron a la corte más tarde.

El primer testigo que subió al estrado después de la vista del lugar del jurado fue Greg Woodbury, un teniente/paramédico del Departamento de Bomberos de Canton. Al igual que los otros bomberos y paramédicos que subieron al estrado anteriormente, testificó sobre su recuerdo de la respuesta a la muerte de O'Keefe en enero de 2022.

Woodbury describió el comportamiento de Read cuando el personal de emergencia llegó al lugar, diciendo que parecía "muy angustiada, muy molesta" y se resistía a la idea de ser llevada al hospital para una evaluación psiquiátrica, diciendo que no necesitaba ninguna ayuda.

Alrededor de las 2:30 p. m., otro bombero/paramédico de Canton, Daniel Whitley, subió al estrado. Al igual que los otros bomberos antes que él, testificó sobre el clima nevado la noche de la respuesta y lo que vio cuando llegó al lugar. También testificó sobre el comportamiento de Read y sus intentos de lograr que ella aceptara ser llevada al hospital.

También detalló el comportamiento de Read en la ambulancia de camino al hospital y al llegar al hospital.

"Le estaba haciendo pasar un mal rato a las enfermeras", dijo Whitley, señalando que Read no quería usar una bata de hospital ni dar una muestra de orina.

El bombero y paramédico de Canton, Jason Becker, fue el siguiente en testificar y también habló de la respuesta inicial a la escena y de lo angustiado que estaba Read. Según los informes, le dijo a Becker que acababa de realizarle RCP a O'Keefe y que tenía sangre en la cara, alrededor de la boca y en el cuello.

Durante esta semana, una línea de interrogatorio que tanto la fiscalía como la defensa siguieron con cada testigo involucraba lo que escucharon decir a una angustiada Read en la escena del incidente.

Los socorristas testificaron haber escuchado a Read decir diferentes cosas en medio de la respuesta urgente y las medidas para salvar vidas: "Lo golpeé, lo golpeé", "Está muerto, está muerto", "¿Está vivo?" y, repetidamente, "le pegué".

Cuando un gran jurado acusó a Read de un cargo de asesinato en segundo grado en junio, los fiscales dijeron en el tribunal que Read le dijo a un bombero/paramédico de Canton en el lugar: "Lo golpeé, lo golpeé, lo golpeé, lo golpeé".

El primer testigo llamado el jueves fue el teniente de bomberos de Canton, Anthony Flematti, quien había comenzado su testimonio el martes por la tarde. Fue uno de los primeros en acudir al lugar de la muerte de O'Keefe.

El fiscal adjunto Adam Lally preguntó a Flematti sobre su llegada al lugar, los procedimientos operativos estándar del departamento y el clima en la noche en que se encontró el cuerpo de O'Keefe. También describió haber visto a tres mujeres en el lugar además de O'Keefe.

Dijo que el cuerpo de O'Keefe estaba cubierto por entre 4 y 6 pulgadas de nieve cuando llegó, y que O'Keefe estaba mal vestido para el clima con una camiseta de manga larga y jeans. Un testigo anterior había testificado a principios de semana que O'Keefe estaba vestido para el clima.

Flematti dijo que cuando él y otros bomberos y técnicos de emergencias médicas llegaron al lugar, comenzó a hablar con Read para averiguar qué pudo haber sucedido. Dijo que habló con ella primero porque parecía ser la más angustiada. Dijo que ella estaba intentando realizarle reanimación cardiopulmonar pero que su comportamiento fue errático.

"Intentamos obtener cualquier tipo de información que pudimos de ella en ese momento, sin suerte", dijo. "La única respuesta que me dieron fue: 'Lo golpeé, lo golpeé, oh Dios mío, lo golpeé'". Dijo que los comentarios de Read fueron muy fuertes y ella no respondió a sus preguntas adicionales, sólo repitió: "Yo le pegué, le pegué".

Luego, el abogado defensor Alan Jackson interrogó a Flematti sobre la respuesta de Read a sus preguntas la noche de la muerte de O'Keefe, centrándose específicamente en cómo el teniente de bomberos se movió Read para hablar con un bombero diferente después de que él se negó a recibir respuestas de ella.

Alrededor de las 10:15 a. m. del jueves, Jackson estaba a punto de mostrar el video de la cámara del tablero de la noche del incidente para que Flematti pudiera mostrarle la parte en la que estaba conversando con Read, pero la jueza Beverly Cannone quería verlo primero y ordenó a los miembros del jurado a salir del cuarto.

Después de un receso, Jackson comenzó a mostrar las imágenes de la cámara del tablero, cuya imagen fija se puede ver a continuación:

Las imágenes mostraban a varias personas moviéndose y a los socorristas atendiendo a O'Keefe. Pero Flematti tuvo problemas para identificar a cualquiera de las personas en el video de la cámara del tablero, incluido él mismo, porque el video estaba al menos parcialmente oscurecido por las condiciones climáticas.

Jackson mostró una parte del video de la cámara del tablero que mostraba las puertas de la ambulancia cerrándose y le preguntó a Flematti si estaba dentro de la ambulancia en ese momento. Flematti dijo que estuvo en la ambulancia en algún momento, pero no pudo confirmar que estuvo dentro de la ambulancia todo el tiempo, diciendo que podría haber salido del vehículo para recoger el equipo.

El abogado defensor parecía estar intentando que Flematti confirmara que estaba dentro de la ambulancia y que, por lo tanto, no formaba parte del grupo de socorristas que hablaban con Read afuera.

Jackson también señaló durante el contrainterrogatorio que en ninguna parte de sus informes Flematti mencionó a los investigadores o médicos que creía que Read le había dicho que O'Keefe podría haber sido atropellado por un vehículo.

"Hubiera sido importante sí", reconoció Flematti. "No está en los informes, no."

Durante la redirección, Lally volvió a preguntarle a Flematti sobre la conversación que Flematti dijo que tuvo con Read donde, según los informes, ella le dijo: "Lo golpeé". Lally lo notó y Flematti confirmó que la interacción ocurrió cuando Flematti llegó por primera vez al lugar.

El segundo testigo del día, el bombero y paramédico de Canton, Matthew Kelly, fue llamado alrededor de las 11:20 p.m. También fue uno de los primeros en acudir al lugar de la muerte de O'Keefe.

Lally comenzó interrogándolo sobre su trayectoria laboral y formación, y el camino que tomó hasta el lugar.

Describió haber visto a una mujer frenética gritando, al menos dos veces: "Está muerto, está muerto".

En el contrainterrogatorio, el abogado de Read, David Yannetti, le preguntó a Kelly qué vio en la escena, incluida la confirmación de que O'Keefe tenía un zapato puesto, cuyo par coincidente no vio, y sobre el procedimiento estándar al responder a incidentes.

Después de confirmar que nunca escuchó a Read decir: "Lo golpeé", Yannetti reprodujo un video de la cámara del tablero de un coche patrulla. En él, Kelly dijo: "Escuché a alguien decir ‘muerto'".

Lally volvió a hacer más preguntas y estableció que Kelly no tenía claro que él estaba en la escena cuando se tomó el video que mostró Yannetti. El fiscal también confirmó con Kelly que él y su equipo no siempre estuvieron juntos, por lo que es posible que no todos hayan escuchado lo que otros escucharon.

El bombero y paramédico Francis Walsh fue el siguiente en subir al estrado y recordó haber conducido hasta el lugar en muy malas condiciones climáticas. No habló con las mujeres civiles en el lugar, pero escuchó a una gritando y llorando. Lo único que recordaba haberla oído decir era: "¿Está vivo?".

El último testigo llamado el jueves fue la bombero y paramédico Katie McLaughlin, quien recordó que le pidieron que hablara con las mujeres para averiguar qué sucedió. Read respondió algunas de las preguntas, pero estaba angustiada y repitió: "Lo golpeé".

Otra mujer dijo: "Estás histérica, necesitas calmarte", mientras un oficial que estaba cerca dijo: "¿Tú qué?". según McLaughlin. Read repitió la frase y el oficial de policía dijo: "Traiga a Goodie aquí", lo que ella interpretó como un sargento de policía.

El testimonio del día terminó temprano en la tarde (los jueves son medios días en el juicio) y McLaughlin debía continuar su testimonio el viernes. Los jurados también saldrán al campo para visitar al menos un escenario que será ese día.

Expertos legales le dijeron a nuestra cadena hermana NBC10 Boston que algunos de esos primeros testimonios policiales han demostrado que la investigación sobre la muerte de O'Keefe "no fue exhaustiva". El equipo de defensa de Read ya ha encontrado lagunas en los protocolos policiales, cuestionando por qué los investigadores no entraron a la casa ni hablaron con el propietario después de que encontraron a O'Keefe.

Para la familia Read, el tribunal ya ha pasado factura apenas dos días después de haber testificado.

"Si has estado en esa sala del tribunal y has escuchado, es difícil no sentir lo mismo que yo y mi familia", dijo William Read.

La familia de O'Keefe también pide justicia. El oficial tenía sólo 46 años cuando su vida se vio truncada hace dos años.

Durante los primeros dos días de testimonio, los miembros del jurado escucharon a familiares de O'Keefe, junto con agentes de policía y bomberos que acudieron a la escena de su muerte en Canton en enero de 2022.

Día 1: Declaraciones iniciales, testifican el hermano y la cuñada de O'Keefe

El juicio de alto perfil comenzó el lunes con acalorados debates entre la defensa y los fiscales.

Los fiscales dicen que Read golpeó a O'Keefe con su camioneta, dejándolo morir en el césped de una casa de Fairview Road en Canton, Massachusetts, después de una noche de fiesta con amigos en 2022. Su defensa afirma que fue un encubrimiento por parte de las autoridades.

El equipo de defensa de Read no perdió el tiempo intentando probar esa afirmación, acusando a las autoridades de colocar evidencia de luces traseras rotas, ignorando los relatos de un conductor de quitanieves que dice que nunca vio el cuerpo de O'Keefe en el jardín delantero y, en general, planteando preguntas sobre cómo se manejó la investigación.

Los fiscales y la defensa tuvieron cada uno 45 minutos el lunes por la mañana para realizar sus declaraciones iniciales.

El fiscal adjunto de Norfolk, Adam Lally, describió el caso de la Commonwealth y dijo que Read incluso dijo "Lo golpeé, lo golpeé, lo golpeé" en las horas posteriores a la muerte de O'Keefe. Indicó que los jurados escucharán a algunas de las personas que se encontraban dentro de la casa donde se encontró a O'Keefe y a los investigadores involucrados en el caso.

Lally también hizo referencia a una pelea de gritos de 20 minutos que Read y O'Keefe supuestamente tuvieron durante unas vacaciones en Aruba aproximadamente un mes antes de la muerte de O'Keefe.

La defensa argumentó que Read está siendo incriminada y que alguien más es responsable de la muerte de O'Keefe. Pero no dijeron específicamente quién creen que es esa persona.

El juez había ordenado previamente que la defensa no puede presentar su argumento de tercer culpable durante las declaraciones iniciales. En cambio, tienen que "desarrollar su argumento a través de pruebas relevantes, competentes y admisibles durante el transcurso del juicio".

"Karen Read fue incriminada", dijo el abogado defensor David Yannetti en su apertura. "Su auto nunca atropelló a John O'Keefe, ella no causó su muerte y eso significa que alguien más lo hizo".

Argumentó que el investigador principal del caso, el policía estatal de Massachusetts Michael Proctor, tenía "vínculos profundos" con la familia Albert, los dueños de la casa en el exterior de la cual se encontró el cuerpo de O'Keefe, y que la investigación sobre la muerte de O'Keefe no se llevó a cabo adecuadamente.

"Michael Proctor nunca entró en la casa el día de la muerte de John O'Keefe ni comprobó si había evidencia de sangre o signos de lucha. Nunca pidió permiso para entrar en la casa ni solicitó una orden de registro. En cambio, se concentró de inmediato y exclusivamente sobre Karen Read, la outsider.", dijo.

Yannetti dijo que el día que O'Keefe fue encontrado muerto, Proctor estaba enviando mensajes de texto a sus amigos de la escuela secundaria, revelando información sobre la investigación y sus "verdaderos pensamientos" sobre Read.

"Llamó a Karen Read con nombres que usted reservaría sólo para sus peores enemigos. Les dijo a sus amigos que esperaba que ella se suicidara, les dijo a sus amigos que le había confiscado su teléfono celular". Dijo que Proctor incluso les dijo a sus amigos que estaba "buscando en su teléfono fotos de Karen Read desnuda".

Yannetti dijo que Proctor también envió mensajes de texto a sus amigos diciéndoles que los Albert no enfrentarían ningún problema a pesar de que O'Keefe había muerto en el césped, porque "el dueño de la casa también es policía de Boston".

Proctor es actualmente objeto de una investigación interna por parte de la Policía Estatal de Massachusetts que, según han confirmado fuentes, está relacionada con el caso Read.

Yannetti también alegó que las lesiones de O'Keefe no eran consistentes con haber sido atropellado por un vehículo, sino más bien por un ataque de un animal. Y dijo que los Albert eran dueños de un pastor alemán que era conocido por "no ser muy bueno con los extraños". También dijo que la perra, llamada Chloe, fue realojada varios meses después de la muerte de O'Keefe.

El primer testigo de cargo en el caso, Paul, el hermano de O'Keefe, fue llamado a declarar poco después del mediodía del lunes.

Se emocionó al describir cómo su hermano tomó la custodia de sus sobrinos en 2013 después de la muerte de su hermana y su cuñado.

Paul O'Keefe también testificó sobre cómo su hermano a veces hablaba de sus discusiones con Read.

"No dijo demasiado. Si estaban discutiendo, podría dar referencia de que estaban discutiendo. En realidad, no me dijo sobre qué estaban discutiendo. Se lo guardó para sí mismo".

Dijo que los argumentos a veces tendrían que ver con que Read gastara demasiado dinero en regalos para los niños.

"Sé que hubo algunas discusiones sobre, ya sabes, lo que ella les dio de comer, ya sea, ya sabes, Dunkin' Donuts o lo que sea. Pero fueron cosas en ese sentido".

En una ocasión dijo que fue testigo de "una pelea intensa" entre los dos durante un viaje a Cape Cod. Dijo que fue una discusión verbal, John O'Keefe y Read habían estado bebiendo alcohol, y Read se quejó de que John no era amable con ella.

"Yo era una especie de árbitro en esa situación", dijo Paul O'Keefe.

También describió haber recibido una llamada telefónica de su madre a las 6:40 a. m. del día de la muerte de John O'Keefe.

"Ella llamó y dijo: 'Algo le pasó a tu hermano, lo encontraron en la nieve y lo llevaron al hospital'", dijo Paul O'Keefe.

Declaró que vio a Read en el hospital, cuando el personal lo inmovilizó y gritó: "¿Está vivo? ¿Está vivo? ¿Está vivo?".

Paul O'Keefe también describió su relación con Read como buena y dijo que pensaba que ella era una buena influencia para su sobrina y su sobrino. Dijo que Read también se volvió muy amigable con su esposa.

Karen Read, de 41 años, de Mansfield, compareció ante el tribunal el miércoles después de ser arrestada el martes por la noche con una orden judicial por la muerte de su novio, John O'Keefe, de 46 años. tenía seis laceraciones sangrientas en su brazo derecho, ambos ojos estaban cerrados por la hinchazón y negros y azules y su ropa estaba saturada de sangre y vómito.

Día 2: Los socorristas suben al estrado

Los miembros del jurado escucharon este martes el testimonio de la policía y los bomberos que estuvieron entre los primeros en responder a la escena de la muerte del oficial de policía de Boston John O'Keefe en enero de 2022 el pasado martes.

El día inició con el interrogatorio del oficial de policía que llegó primero a la escena la noche en que Read supuestamente mató a su entonces novio John O'Keefe, un oficial de policía de Boston. Esto después de que brindó un interesante testimonio el lunes mientras respondía preguntas de los fiscales.

El abogado defensor Alan Jackson comenzó el martes interrogando al oficial de policía de Canton, Steven Saraf, sobre los detalles relativos al día en que se encontró el cuerpo de O'Keefe. Durante el interrogatorio, Saraf testificó que Read intentó tomar medidas para salvarle la vida a O'Keefe, mientras que otros en el lugar no lo hicieron.

"En ese momento, era Karen Read", dijo cuando se le preguntó si Read o Jennifer McCabe, que también estaba en el lugar, estaban tratando más activamente de ayudar a O'Keefe.

Se espera que McCabe sea llamada como testigo durante el juicio, y la defensa ha afirmado que buscó "Cuánto tiempo para morir en el frío" horas antes de que se encontrara el cuerpo de O'Keefe frente a la casa de su cuñado, Brian Albert, quien también es oficial de policía de Boston. Según la defensa, McCabe intentó entonces borrar esa búsqueda.

El segundo testigo del día fue el oficial de policía de Canton Stephen Mullaney, otro oficial que acudió al lugar el día en que se encontró el cuerpo de O'Keefe.

Testificó sobre su distancia del incidente, la ruta que tomó, el tiempo que le llevó llegar allí y otras personas que vio en el lugar, incluidos Saraf, O'Keefe, Read y McCabe. Testificó que no había nieve sobre el cuerpo de O'Keefe, pero que estaba claro que había estado "en las condiciones", con agua congelada en la cara. Dijo que no notó ninguna herida en el cuerpo de O'Keefe en ese momento.

Mientras O'Keefe era trasladado a una ambulancia, Mullaney dijo que Read gritó repetidamente: "¿Ese es mi novio? ¿Está muerto?".

El abogado defensor David Yannetti interrogó a Mullaney después y le preguntó al oficial si vio a Read intentando realizar reanimación cardiopulmonar en el lugar.

Mullaney dijo que notó que Read estaba histérica, gritaba y parecía angustiado y en shock.

McCabe no, testificó el oficial.

"Ella no estaba gritando, no estaba gritando", dijo Yannetti. "Ella no estaba histérica. No estaba angustiada. Estaba tranquila".

Mullaney también confirmó el relato de Saraf de que Read gritó repetidamente "¿Es mi novio? ¿Está muerto?".

También fue llamado a testificar el martes Timothy Nuttall, un bombero y paramédico de Canton que estuvo entre los primeros en responder al lugar donde se encontró el cuerpo de O'Keefe. Testificó que cuando llegó había tres mujeres acurrucadas alrededor de lo que parecía ser una forma humana tirada en la nieve.

Nuttall dijo que encontró el cuerpo de un hombre, más tarde identificado como O'Keefe, tendido boca arriba en la nieve.

"Inmediatamente fui a verlo y lo revisé en busca de señales de vida", dijo. "No encontramos nada, no encontramos respiración ni pulso, por lo que inmediatamente comenzamos a realizar RCP de alta calidad".

Nuttall dijo que había un pequeño charco de sangre que parecía estar debajo de O'Keefe, pero que era difícil de ver en la oscuridad.

Testificó que O'Keefe tenía un hematoma, o "un huevo" en el lado derecho de la cara, justo encima del ojo en la frente, y rasguños en la parte superior del brazo derecho.

"El individuo estaba frío al tacto", dijo Nuttall. "Su nariz también estaba bastante fría, bastante blanca, sólo porque había estado expuesto a los elementos por un tiempo. Parecía haber un poco de sangre en su nariz también. Todos sus dedos estaban fríos, inmóviles, rígidos, supongo que debido a los elementos."

Dijo que en un momento les preguntó a las mujeres qué había pasado y una de ellas respondió varias veces: "Lo golpeé, lo golpeé". Dijo que no podía identificar a la mujer, aparte de decir que tenía sangre en la cara, aparentemente por haberle realizado reanimación cardiopulmonar.

Durante el contrainterrogatorio, Jackson intentó establecer que el hematoma en la cabeza de O'Keefe podría haber sido el resultado de una pelea. Nuttall dijo que podría haber múltiples explicaciones para la lesión, pero no descartó un altercado físico.

Jackson también intentó sembrar dudas sobre la capacidad de Nuttall para recordar los acontecimientos de la noche de la muerte de O'Keefe.

"Nadie está difamando. La memoria es algo gracioso", dijo Jackson.

El último testigo del día fue el teniente de bomberos de Canton Anthony Flematti, otro de los primeros en acudir al lugar de la muerte de O'Keefe. Le hicieron una serie de preguntas sobre su respuesta a la escena, similar a lo que le habían preguntado a Nuttall.

Describió las condiciones de nieve el día de la respuesta, con caminos desordenados y oscuridad.

Lo primero que observó al llegar al lugar fueron dos mujeres que iban y venían entre un cuerpo y el costado de la calle, una de las cuales parecía estar empujando el pecho del hombre.

El tribunal levantó la sesión poco antes de la 1 p.m. y se espera que se retome el caso el jueves.

Se espera que el juicio dure de seis a ocho semanas, con jornadas completas los lunes, miércoles y viernes, y media jornada los martes y jueves.

The Associated Press contribuyó a este artículo.