Compradores de última hora acuden a las tiendas en Nochebuena

Se espera que a una mañana tranquila le sigan oleadas de compradores que intentarán encontrar esos regalos de última hora en Nochebuena.

Los consumidores pueden decir que se sienten deprimidos debido a los asuntos mundiales y la inflación, pero según los expertos, eso no está desacelerando su gasto.

La Federación Nacional de Minoristas espera que las ventas de compras navideñas alcancen cifras récord, aproximadamente un 4% más que el año pasado, por un total de más de 957 mil millones de dólares. En ese cálculo se incluyen las ventas online, con un aumento estimado de hasta el 9%, lo que supone más de 273 mil millones de dólares.

Según el informe U.S. News and World, el 35% de los compradores todavía está buscando el regalo perfecto, el 16% dice que siempre espera hasta el último minuto, el 10% simplemente no le gusta comprar y el 5% activó recientemente un nueva tarjeta de crédito.

“Vine un par de veces antes para comprar algunos regalos y dije: “Sabes, esperaré hasta un par de días antes de Navidad”. No debería haber hecho eso”. dijo Isabella Alburquerque.

“Creo que es más por la emoción para nosotros. El último minuto. Venir aquí fue más fácil de lo que pensaba. Esperamos hasta el último minuto por algo bueno”. añadió Isabel Lara.

En Massachusetts, South Shore Plaza abre temprano a las 8 a. m. para todas sus necesidades de compras de último momento.