Comunidad de Lawrence de luto por la muerte de madre hispana que estaba desaparecida

Familiares, amigos, miembros de la comunidad y funcionarios de Lawrence se unieron el jueves en vigilia para honrar la memoria de Carol Flaz Burgos, la joven madre que murió recientemente.

Una emotiva ceremonia, la vigilia del jueves estuvo acompañada oraciones, cantos y palabras de familiares. Además, globos fueron lanzados al aire, todo para recordar la vida de la joven madre que trágicamente perdió su vida.

“Gracias Pueblo de Lawrence por lo menos yo que viva pero por lo menos me la encontraron me la encontraron la voy a ver la voy a besar a la mano Dios me la lleve con bien…”, dijo la madre de Carol Flaz Burgos.

En medio de su dolor, ése es el consuelo de esta madre.

La Policía de Lawrence confirmó que encontraron el cuerpo de la mujer de 37 años que había sido reportada desaparecida en Lawrence, Massachusetts.

Está noche familiares, amigos y miembros de la comunidad de Lawrence encendieron velas y llevaron flores en una vigilia dedicada a la memoria de Carol.

“Yo le puse la flor a ella en la foto yo me incline la vista y yo y yo le dije vete con Dios mi niña yo le dije y cuando le prendí la vela yo lo aprendí con la que yo yo en imagen que yo veía era como viéndola ella…”, dijo Clara Rodriguez, Familiar de Burgos.

Sus amigos aún están desconcertados antes los hechos, con más preguntas que respuestas.

“Uno confía cree en gente que en verdad no sabe tú sabes y ella era tan como una persona tan abierta tan amable que yo me imagino que ella no se sospechaba tú sabes…”, dijo Stephanie Nunez, amiga de Burgos.

Un compañero de trabajo de Carol asegura el sospechoso estuvo presente apoyando a la familia en una vigilia el lunes cuando fue captado por las cámaras de Telemundo Nueva Inglaterra.

“Era una persona muy humilde y sencilla Amable con todo el mundo compartí se daba querer confianza con la persona y quizá eso fue lo que detonó esto…”, dijo Carini García, amiga de Carol.

El alcalde y funcionarios de la ciudad también llegaron a brindarle el pésame a la familia.

“Esperamos que traer un momento de aliento para la familias para los niños de ella que hoy están solos y también más importante aún una familia que está destrozada indicarle que ellos no están solo…”, dijo Giovani Rodriguez, Presidente del Concejo.

El cuerpo de Carol Flaz, fue encontrado en una zona boscosa de Haverhill y un sospechoso fue puesto bajo custodia.

Con la voz entrecortada el padre de Carol Flaz-Burgos de 37 años abraza su foto y pide a súplicas por su regreso.

El hombre fue identificado por las autoridades como Cristian Montero, de 35 años y residente de Lawrence. El hombre está bajo custodia y está siendo acusado de intimidación de testigos y de engañar a los investigadores.

Investigadores dijeron que el sospechoso vivía en el mismo complejo de apartamentos, y tiene un historial con la policía de Lawrence. La relación entre la víctima y el sospechoso sigue bajo investigación.

Una audiencia de peligrosidad fue programada para el miércoles, 11 de septiembre, y se dijo que el acusado no será puesto en libertad ni bajo fianza.