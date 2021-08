Comunidad haitiana en Connecticut buscan ayudar familias impactadas por terremoto

Para la comunidad haitiana en Connecticut, este es un momento que muchos esperaban, pero esperaban que no sucediera. Ahora ellos y las organizaciones están trabajando para ayudar al país devastado.

"No me sorprendió, pero siempre tuve la esperanza de no volver a vivir en tal desastre", dijo Angelucci Manigat, quien es el editor y editor en jefe de Haitian Voice, un periódico mensual trilingüe.

A medida que las familias se enteraron del terremoto de magnitud 7.2, muchas corrieron a sus teléfonos con la esperanza de escuchar a sus seres queridos en Haití decirles que están a salvo.

Manigat dice que, afortunadamente, su familia y los reporteros en el país están a salvo. Después de revisarlos, donó dinero para ayudar. Dice que muchas personas de las zonas afectadas duermen al aire libre.

"Todavía están experimentando réplicas. Y la última vez que muchas personas murieron al regresar al interior de sus casas, aprendieron de eso", dijo Manigat.

Con el número de muertos aún en aumento, Manigat dice que esto es peor que el terremoto de hace 11 años debido a la inminente depresión tropical y la agitación política agregada. El presidente del país fue asesinado hace apenas unas semanas.

Pero las organizaciones ya se están moviendo para ayudar.

Americares dice que ha enviado medicamentos y artículos de socorro por valor de casi $3 millones.

Hope for Haiti, que tiene una oficina en Connecticut, está trabajando con sus miembros sobre el terreno en Haití.

"Existe una gran necesidad de artículos para el cuidado de las heridas, por lo tanto, para tratar las heridas, para tratar las infecciones", dijo Meg Jean Louis, directora de impacto de Hope for Haiti.

Hope for Haiti dice que abrieron su clínica en el país y están tratando a pacientes. Ella dice que esto está sucediendo mientras sus miembros en el terreno están lidiando con sus propios hogares dañados y vidas revueltas.

El trabajo será arduo y llevará tiempo, pero las organizaciones dicen que la ayuda brindada por personas en este estado y más allá marca la diferencia.

"Gracias a la población de Connecticut por mantener a Haití en sus corazones esta noche", dijo Jean Louis.

Para donar a Hope for Haiti, diríjase aquí: https://hopeforhaiti.com/

Para donar a Americares, diríjase aquí: https://www.americares.org/HaitiEarthquakeFund