Concejal de Worcester toma ‘pausa’ tras alegados comentarios transfóbicos

El primer legislador abiertamente no binario en la historia de Massachusetts se está tomando una licencia después de que supuestamente tuvo que lidiar con la transfobia de sus colegas, incluido el alcalde de Worcester.

Thu Nguyen, quien se ha desempeñado como concejal general desde 2022, dice que su "pausa" es para priorizar su salud mental y seguridad emocional después de que supuestamente fueron sometidos a una cultura discriminatoria y tóxica en el Ayuntamiento de Worcester. Nguyen también dijo que este mes de descanso será para forjar un camino para abordar este apoyo, pidiendo apoyo para mantener a Worcester en un estándar moral y legal "que se sienta como el mínimo indispensable".

"Merecemos un gobierno que sea acogedor, abrace y se enorgullezca de nuestra comunidad LGBTQ+. Como la primera persona no binaria elegida en Massachusetts, siempre he dicho que para mí no se trata solo de política de identidad. Hacer historia como la primera es una cosa, lo que hagas con eso es otra", escribió Nguyen en una declaración pública. "Espero que al alzar la voz contra la transfobia y el odio, muchos de ustedes se unan a mí para impulsar una reinvención política de un gobierno que se preocupe y sirva a todos de manera integral, lo que incluye legítimamente a la comunidad LGBTQ+".

Nguyen presentó una denuncia y solicitó formalmente al director de equidad de la ciudad que abra una investigación inmediata y cree un plan de acción para abordar este asunto.

"Es lamentable que, en un momento de transición bajo la administración de Trump y con un aumento exponencial del miedo que experimenta la comunidad LGBTQ+, yo, como concejal general de Worcester, haya tenido que presentar una queja ante nuestra Oficina Ejecutiva de Diversidad, Equidad e Inclusión sobre mi experiencia en los últimos 3 años de lidiar con la transfobia y una cultura del consejo discriminatoria y tóxica, el hecho de que el alcalde [Joseph] Petty y la concejal general [Kathleen] Toomey me hayan tratado con un género incorrecto públicamente en el pleno del consejo y de que recientemente me haya enterado de que la concejal del Distrito 2 [Candy] Mero-Carlson se ha referido a mí como 'eso' varias veces", escribió Ngueyen en una declaración publicada en Facebook.

"Estos actos de odio son impropios de un órgano legislativo cuyo deber es servir a nuestras comunidades y honrar y hacer cumplir las leyes contra la discriminación. El objetivo de mi presentación de una queja es responsabilizar a los electos de cumplir con los estándares morales y legales durante un momento de crisis vulnerable para la comunidad LGBTQ+", continuó Nguyen. "Muchos acuden a Massachusetts, uno de los estados progresistas que apoya a la comunidad LGBTQ+, como un refugio seguro, y sin embargo, aquí en Worcester, la segunda ciudad más grande de Massachusetts y Nueva Inglaterra, nuestro compromiso y seguridad se ven empañados por un liderazgo gubernamental que no comparte los mismos valores ni se preocupa por la dignidad y la humanidad de los miembros de la comunidad LGBTQ+. Pido a los electos y funcionarios de nuestro estado y a nivel nacional que no desestimen ni ignoren la gravedad y el daño que esto tiene en nuestra comunidad y los insto a todos a que se pronuncien en contra".

Mero-Carlson, Toomey y Petty respondieron a las acusaciones en su contra, comentando en las redes sociales el miércoles.

El concejal Toomey reconoció haber usado el género incorrecto para referirse a Nguyen, pero dijo que sucedió "desde el principio" y que fue un error "honesto".

"Al principio, cuando el concejal fue elegido, cometí un error honesto al dirigirme a él y es posible que lo haya hecho algunas veces, por lo que me disculpé. Nunca ha habido un error de género intencional o constante", escribió Toomey en X. "He sido consciente de dirigirme al concejal con respeto de la manera en que se identifica durante los últimos tres años, sin diferenciarlo ni hacerlo con menos respeto que con cualquiera de nuestros colegas".

Sin embargo, su compañera concejala Mero-Carlson dijo que no recordaba haber hecho tales comentarios y dijo que ha trabajado incansablemente para defender la igualdad de derechos y promover políticas LGBTQ+ a lo largo de su carrera.

"Mi compromiso de toda la vida ha sido fomentar una comunidad donde cada residente se sienta seguro, valorado e incluido, no solo en Worcester, sino en todo el Commonwealth y nuestra nación", escribió Mero-Carlson en una declaración. "Si bien no recuerdo haber hecho las declaraciones en cuestión, reconozco que fue una semana difícil y emotiva en la que se llevaron a cabo conversaciones difíciles. Sin embargo, estas afirmaciones tergiversan mi carácter, mi historial y los valores que siempre he defendido. Es profundamente preocupante que el concejal Nguyen haya optado por distorsionar la narrativa y utilizar estas acusaciones como arma con fines políticos, en lugar de entablar un diálogo constructivo que sirva a los mejores intereses de los residentes de Worcester".

Según Mero-Carlson, Nguyen tiene el récord de asistencia más bajo de todos los concejales de la ciudad, algo que ella llamó un "contraste sorprendente" con su "asistencia y presencia casi perfectas en reuniones y eventos en toda la ciudad".

"Siempre me he centrado en estar presente para nuestra comunidad, escuchar a los electores y ofrecer resultados. Lamentablemente, el enfoque del concejal Nguyen parece estar más centrado en sembrar el caos y la división que en colaborar o abordar las necesidades reales de nuestra ciudad", dijo Mero-Carlson. "No me sorprenden sus acciones, dado su constante apoyo a mi oponente en las últimas elecciones y su aparente determinación de priorizar las agendas políticas cada semana por encima del trabajo urgente para el que fuimos elegidos. Los residentes de Worcester merecen un liderazgo que se eleve por encima de la política de miras estrechas y se mantenga centrado en el progreso y la unidad".

Mero-Carlson dijo que sigue comprometida con "el trabajo que realmente importa", y agregó que no se dejará "distraer por ataques infundados o retórica divisiva".

En cuanto al alcalde, Petty reconoció un incidente pasado en el que se equivocó al referirse a Nguyen, pero dijo que fue un error. También dijo que siempre ha tratado de tratar a cada concejal con la dignidad y el respeto que se merecen durante sus 13 años al frente de la ciudad.

"Nunca diría nada dañino a sabiendas y creo firmemente que todos merecen la dignidad de que se honre y respete su identidad. El concejal de hoy hace referencia a un momento de una reunión del Ayuntamiento de 2022 en el que me dirigí momentáneamente al concejal con un pronombre incorrecto. Una vez que me lo hicieron notar, rápidamente corregí el error y me disculpé", escribió Petty en una declaración. "Me comprometo a garantizar que mi lenguaje refleje ese respeto en todo momento. Siempre me he enorgullecido de liderar una ciudad que valora la diversidad y la inclusión. Sigo firme en mi compromiso de crear una ciudad donde todos se sientan seguros, valorados y respetados".

De manera similar a Mero-Carlson, el alcalde también hizo comentarios sobre la participación de Nguyen, diciendo que sus preocupaciones surgieron a partir de la decisión de exigir la asistencia en persona a las reuniones del ayuntamiento y de los subcomités.

"El concejal Nguyen ha faltado a la mitad de las reuniones del subcomité de Tráfico y Estacionamiento y no ha celebrado una reunión para el subcomité de Servicio Público y Transporte que preside. No participar en estas responsabilidades esenciales es inaceptable. No me disculparé por hacerme responsable a mí mismo y a mis colegas de las responsabilidades que nos han confiado las personas a las que servimos. Estar disponibles, accesibles y comprometidos es una expectativa fundamental de nuestras funciones, y es fundamental para el éxito de la ciudad", dijo Petty. "Nuestra ciudad ha estado trabajando para tomar medidas para garantizar la seguridad de todos los concejales durante las reuniones públicas, y cumpliré plenamente con cualquier proceso solicitado para apoyar estos esfuerzos. Sigo comprometido con la promoción de un entorno inclusivo y seguro para todos los miembros de nuestro Consejo. Comparto la preocupación del concejal Nguyen sobre la necesidad de un entorno seguro".

Petty dijo que seguiría trabajando con la administración de la ciudad y la policía de Worcester para garantizar la seguridad de todos los concejales durante las reuniones públicas, y señaló que estamos en "un momento de incertidumbre, donde los miembros de la comunidad LGBTQIA+ enfrentan miedos y desafíos reales simplemente para ser ellos mismos y auténticos".

En comentarios virtuales en la reunión del consejo municipal del martes, Nguyen abordó el hecho de no asistir a las reuniones en persona y le dijo al presidente: "Bajo su liderazgo, me he sentido inseguro en este órgano del consejo. Me he enfrentado a la transfobia al ser malinterpretado y recientemente me enteré de que me han deshumanizado hasta un punto en el que mis colegas de este consejo se refieren a mí como 'eso'".

Nguyen dijo que asisten a las reuniones en Zoom porque se sienten inseguros en el ayuntamiento. Los comentarios surgieron en respuesta a una revisión de la participación remota durante las reuniones.

Nguyen está pidiendo a la comunidad que se haga "justicia y rendición de cuentas".

"Les pido que, si se preocupan por mí y por la comunidad LGBTQ+, aboguen por un cambio sistémico y estructural real en el liderazgo y envíen un mensaje claro de que el odio no tiene cabida aquí en Worcester, especialmente en el cuerpo electo", dijo Nguyen.