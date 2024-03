Concejales piden transparencia tras suspensión del jefe de policía de Lawrence

Concejales de Lawrence, Massachusetts muestran preocupación sobre el manejo de la búsqueda del nuevo jefe de la policía.

Los funcionarios piden a la ciudad que se les involucre en la búsqueda de ese nuevo jefe, y es que ante la controversial partida del jefe provisional señalan que no quieren que algo así se repita, y el sindicato de oficiales dice que esto solo ha traído inestabilidad a la fuerza

"El proceso para el nuevo jefe de policía sea justo sea transparente y que elige la persona más calificada para la posición", dice Stephanie Infante, concejal de Lawrence.

"La ciudad haga como un comité algo así si tenemos o que traer una agencia de afuera de la ciudad para ayudar", agregó Infante.

Y es que tras la controversial partida del jefe provisional de la policía de Lawrence, William Castro, no quieren que algo así suceda nuevamente y quieren poder tener una voz en este proceso.

Por su parte, Jeovanny Rodriguez, concejal de Lawrence dice que "se están llevando a cabo esas entrevistas es la cuestionante que tenemos, en base a lo que hemos escuchado estas entrevistas no se han llevado a cabo".

Bryan DePeña, alcalde de Lawrence, dice que no entiende la preocupación de los concejales, "no la entiendo cuando alguien está siendo la ley y quieren que se haga las cosas fuera de la ley no le entiendo", dijo.

El jefe provisional, William Castro, está suspendido temporalmente, supuestamente por participar en una persecución policial violando políticas del departamento.

De Peña expresó que hace dos meses se abrió el proceso pero no especificó cuántos candidatos han aplicado, y dice que él está siguiendo la ley.

"Es un proceso tan transparente que el alcalde escoge al candidato bajo la ley tengo esa facultad y se lo envió a ellos y ahí no me meto", agregó.

Mientras que Mauricio Aguiler, del sindicato superior de oficiales de Lawrence dice que "las personas que sean elegidos que se han elegido hasta este instante han sido elegidos por compinche político no han sido los más calificados".

El sindicato superior de oficiales de Lawrence también apoya lo que piden los concejales porque dicen han vivido demasiada inestabilidad en los últimos 15 meses.

"Eso tiene mucho daño al moral del departamento, ahora mis miami ahora vamos por el cuarto jefe de policía interino", dijo Aguiler.

El alcalde agregó que el enfoque ahora está en la reorganización de la policía, no cerró completamente la puerta a las solicitud de los concejales que dicen esperan poder abordar este tema posiblemente en reuniones la próxima semana.

Castro había sido nombrado nuevo jefe interino de la policía de Lawrence, después de serie de controversias que rodearon al jefe anterior, Roy Vasque. Se dijo que el sindicato de policía de Lawrence acusaba a Vasque de fomentar una atmósfera de hostilidad, represalias y comportamiento intimidatorio y establecer un patrón de práctica y trato inequitativo del personal del departamento.

El nombramiento de Castro fue criticado desde un principio, por quienes alegaban que no contaba con la experiencia suficiente.

Vasque anunció su retiro en medio de su licencia administrativa mientras se realizaba una investigación interna. En ese momento, el alcalde de DePeña nombró al capitán Michael McCarthy como subjefe interino de policía "para servir como jefe del departamento", quien cumplió con sus labores hasta que Castro fue nombrado oficialmente.