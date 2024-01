Concluyen las primarias de NH: Haley promete seguir luchando a pesar de la victoria de Trump

La tranquilidad está de vuelta en New Hampshire tras la primaria y los candidatos presidenciales que pasaron los últimos meses haciendo campaña en Granite State ahora se trasladan a Carolina del Sur.

Y a pesar de la derrota del martes por la noche, la aspirante republicana Nikki Haley dice que seguirá adelante.

Haley dijo a sus seguidores el martes por la noche que la carrera está lejos de terminar. Habló en Concord poco después de que se convocara la carrera para el expresidente Donald Trump.

Haley recibió el 43% de los votos, mejor de lo que predijeron algunas encuestas, pero no fue lo suficiente para alcanzar a Trump con el 55%.

Mientras tanto, Trump es el primer no titular en ganar tanto en Iowa como en New Hampshire. Ningún republicano ganó ambos y no logró asegurar la nominación del partido.

"Si ganas ambos, nunca has tenido un perdedor, digámoslo de esa manera", dijo Trump en su discurso de victoria el martes por la noche. "Cuando ganas en Iowa y ganas en New Hampshire, nunca tuvieron derrotas. No seremos los primeros, te lo aseguro".

El día de las primarias ha llegado a New Hampshire, y los votantes acudieron a las urnas el martes para decidir qué candidatos prefiere el estado para las elecciones presidenciales de 2024.

Pero Haley no estuvo de acuerdo y dijo que Trump es el candidato equivocado para liderar el partido.

"Con Donald Trump, los republicanos han perdido casi todas las elecciones competitivas", dijo. "Perdimos el Senado, perdimos la Cámara... y el secreto peor guardado en política es lo mucho que los demócratas quieren competir contra Donald Trump".

Ahora que Trump viene de una victoria primaria sin precedentes en Iowa, los resultados de New Hampshire están siendo observados aún más de cerca, ya que mostrarán una imagen clara de quién quiere que los represente el Partido Republicano.

RESULTADOS DE LAS PRIMARIAS DEMÓCRATAS DE NEW HAMPSHIRE

Del lado demócrata, el presidente Joe Biden ganó fácilmente, con el 66.8% de los votos, a pesar de no aparecer en la boleta electoral y no hacer campaña en el estado. Los demócratas de New Hampshire llevaron a cabo una campaña de ‘write-in’, lo que ayudó a impulsarlo a la victoria.

¿QUÉ SIGUE?

¿Qué es lo siguiente? Nevada. Ese estado albergará sus primarias el 6 de febrero y las asambleas electorales organizadas por el partido el 8 de febrero. Pero Haley solo figura en la boleta de las primarias, y Trump solo figura en la boleta de las asambleas electorales.

El próximo gran enfrentamiento entre Trump y Haley será el 24 de febrero, en Carolina del Sur, el estado natal de Haley. Tres días después son las primarias de Michigan y luego el Súper Martes, el 5 de marzo. Si Haley todavía está en la carrera en ese momento, tendremos una mejor idea de cómo se desarrollarán las elecciones generales.