Conductor arrolla mortalmente a ciclista en Cambridge

Un trágico accidente enluta a la ciudad de Cambridge en Massachusetts, una ciclista de 24 años, murió tras tener un accidente con un camión.

El accidente ocurrió en las calles Hampshire y Portland, dijo la policía de Cambridge.

El conductor del camión permaneció en la escena.

La policía no ha dicho hasta el momento si el conductor de camión enfrentará algún cargo o culpabilidad.

Muchos de los habitantes de Cambridge dicen que usan más las bicicletas que autos o servicios de taxi y transporte públicos y están preocupados pues no es la primera vez que un ciclista pierde la vida en esa intersección.

“Nunca es agradable escuchar que alguien tan joven falleció cuando salgo y agarró la bicicleta no me imagino que me podría pasar a mí pero es un recuerdo para para todos estar bien atento cuando andamos en la bicicleta”, dijo Benjamin Soria, residente de Cambridge.

Más temprano, nuestro helicóptero Sky Ranger captó la trágica escena en Cambridge, después de que un camión chocara con una bicicleta.

Los investigadores dicen que ambos conductores se dirigían en la misma dirección en la calle Hampshire, cerca de Kendall Square cuando el camión giró hacia Portland Street, chocó con la bicicleta atropellando a la mujer de 24 años de Cambridge.

Este es el segundo incidente similar que ocurre este mes. Una mujer de 55 años de Florida también murió en un choque con otro camión que giraba en una intersección cerca de Harvard Square.

Los ciclistas y los grupos de defensa dicen que una votación reciente del Ayuntamiento de Cambridge para retrasar la expansión de las protecciones para ciclistas y peatones solo conducirá a más accidentes.

“Necesitamos más carriles para bicicletas, y si eso hace que se sacrifique en el estacionamiento en la calle, que así sea, la vida de las personas es más importante”.

Los defensores han estado presionando para ampliar la infraestructura del carril bici, intersecciones más seguras, y dicen que protectores deberían estar hechos de hormigón.

El incidente está bajo investigación.