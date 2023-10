Lo que debes saber del arresto y las acusaciones del bloguero de Mass. y el caso de Karen Read

El bloguero conocido como “Turtleboy” fue acusado el miércoles de intimidación de testigos y conspiración en relación con un caso penal contra una mujer acusada de atropellar y matar a su novio, un oficial de policía de Boston, con su vehículo.

Aidan Timothy Kearney llevaba una sudadera con capucha adornada con el mensaje "Free Karen Read" cuando lo llevaron esposado a un juzgado para ser procesado por múltiples cargos de intimidación de un testigo, miembro del jurado o funcionario encargado de hacer cumplir la ley, y un solo cargo de conspiración. Kearney, quien se declaró inocente, fue puesto en libertad bajo palabra, con el requisito de que no tuviera contacto con personas vinculadas al caso de asesinato de Read.

El arresto de Kearney fue sólo el último giro de un controvertido caso que está atrayendo la atención nacional, pues hasta "Dateline" ya está trabajando en un episodio sobre la saga.

Esto es lo que sabemos sobre los acontecimientos del miércoles y el caso en general:

¿QUIÉN ES TURTLEBOY?

Kearney, con una presencia desde hace mucho tiempo en la escena noticiosa de Massachusetts, ha estado informando sobre el caso Read y reuniendo partidarios que creen que Read es objeto de un encubrimiento en la ciudad de Canton.

Al decir que su cliente “niega vehementemente” las acusaciones, el abogado de Kearney le dijo al juez el miércoles que las opiniones de Kearney estaban protegidas por la Primera Enmienda.

Los cargos en el Tribunal de Distrito de Stoughton surgen de la defensa de Kearney en nombre de Read, quien está acusada de atropellar a su novio, John O'Keefe, y dejarlo inconsciente en el césped de una casa en Canton en enero de 2022. Read está acusada de homicidio grado en segundo grado, homicidio vehicular en estado de ebriedad y abandono de la escena de un accidente.

El miércoles, el abogado de Fall River Kenneth Mello, el fiscal especial designado para investigar las acciones de Kearney, leyó en voz alta los mensajes que Kearney supuestamente envió a testigos e investigadores, diciendo que tenían como objetivo acosar, amenazar e intimidar. También dijo que Kearney recibió material de un despachador de la policía que accedió ilegalmente a una base de datos de vehículos motorizados.

AIDEN KEARNEY RESPONDE: 'NO SOY YO EL CULPABLE DE LA INTIMIDACIÓN'

Después de la audiencia judicial del miércoles, Kearney publicó un mensaje en X, antes conocido como Twitter, diciendo: "No puedo iniciar sesión en YouTube porque la policía a la que he estado exponiendo por encubrir un asesinato se llevó mis teléfonos y mi computadora".

"Hombres armados aparecieron en mi casa, la destrozaron, tomaron mi computadora y mis teléfonos y me esposaron a la vista de mis hijos mientras subían al autobús escolar", agregó en una nueva publicación en X el jueves por la mañana. "No soy yo el culpable de la intimidación".

Kearney estuvo en vivo en Facebook durante una hora el miércoles por la noche, donde habló sobre cómo su falta de tecnología está obstaculizando su capacidad para hacer su trabajo como "periodista galardonado" y "creador de contenido".

"Hoy intentaron silenciarme. Mi casa fue saqueada por matones armados. Se suponía que sería el día que me destrozaría, pero sólo me hizo más fuerte".

Kearney continuó describiendo su arresto, que, según dijo, ocurrió justo después de haber subido a sus hijos al autobús escolar.

"Esto fue intencionado", dijo. "Esto podría haber sido una citación. Me habría presentado ante el tribunal. No, eso frustra todo el propósito aquí. El propósito era enviar un mensaje. Cállate la boca. Deja de hablar de esto. Deja de exponer a estas personas o te humillaremos delante de tus hijos. Adivina qué, nunca voy a parar".

MUERTE DEL OFICIAL JOHN O'KEEFE Y ARRESTO DE KAREN READ

O'Keefe fue encontrado en la nieve afuera de la casa de Canton la mañana del 29 de enero de 2022 y luego fue declarado muerto en un hospital. Read fue arrestada días después bajo sospecha de golpearlo con su camioneta y dejarlo morir.

Horas antes, O'Keefe y Read habían estado bebiendo en un bar con un grupo de personas.

Los fiscales han dicho que estaban en el C.F. McCarthy's en Canton con varios amigos la noche del 28 de enero, luego fueron al Waterfall Bar & Grille al otro lado de la calle alrededor de las 11 p.m., donde permanecieron durante aproximadamente una hora. Salieron de allí y fueron invitados a una fiesta en la casa de Brian Albert en Fairview Road. Horas más tarde, O'Keefe sería encontrado fatalmente herido afuera de esa casa.

Read le dijo a la policía que dejó a O'Keefe en la casa poco después de la medianoche y se fue porque tenía problemas estomacales. Read regresó a la casa con dos amigos temprano en la mañana después de que no pudo lograr que O'Keefe respondiera a sus llamadas y mensajes de texto, y lo encontraron inconsciente afuera de la casa en Fairview Road en la nieve.

Una autopsia encontró varias abrasiones en el antebrazo derecho de O'Keefe, dos ojos morados, un corte en la nariz, una laceración de dos pulgadas en la parte posterior de la cabeza y múltiples fracturas de cráneo. También se creía que la hipotermia fue un factor que contribuyó a su muerte.

Read fue arrestado tres días después de que se encontrara el cuerpo de O'Keefe. Inicialmente acusada de homicidio involuntario, se declaró inocente de asesinato en segundo grado.

RECLAMOS DE LA FISCALÍA CONTRA KAREN READ

Los fiscales del condado de Norfolk han dicho que Read sugirió a los amigos con los que estaba, así como a un bombero/paramédico de Canton en el lugar, que creía que había golpeado a O'Keefe con su camioneta.

Uno de los amigos le dijo a la policía en ese momento que Read la llamó a las 5:00 a.m. y le dijo: "John está muerto, me pregunto si estará muerto. Está nevando, lo atropelló un quitanieves".

"Lo golpeé, lo golpeé, lo golpeé, lo golpeé", supuestamente le dijo al paramédico.

Los investigadores encontraron la camioneta en la casa de sus padres y la confiscaron. El SUV Lexus negro 2021 tenía una luz trasera derecha destrozada y varios rayones en su parachoques trasero, y los fiscales han dicho que había fragmentos de vidrio incrustados en el parachoques, consistentes con un vidrio que O'Keefe había visto sosteniendo anteriormente.

También se encontraron pedazos de la luz trasera en la nieve afuera de la casa en Fairview Road, dijeron los fiscales.

"La víctima y el acusado habían estado discutiendo durante bastante tiempo. En numerosas ocasiones durante las semanas anteriores a esto, en una ocasión la víctima había intentado romper con la acusada, le había pedido que abandonara su casa y ella se negó a hacerlo", dijo el fiscal adjunto de distrito de Norfolk, Adam Lally, ante el tribunal en junio.

AFIRMACIONES DE LA DEFENSA SOBRE UN ENCUBRIMIENTO

Desde el año pasado, el equipo de Read ha alegado un encubrimiento a gran escala en el caso, señalando como prueba la evidencia en el cuerpo de O'Keefe y una búsqueda que hicieron en un teléfono celular que pertenecía a otra persona en la fiesta. Dicen que el investigador de la policía estatal a cargo del caso tenía vínculos con el propietario de la casa, y dicen que personas en la fiesta se coordinaron para culpar, falsamente, a Read.

La defensa explicó sus afirmaciones en una comparecencia ante el tribunal el 3 de mayo. Sus abogados dijeron que se les ha negado el acceso a las pruebas, pero que las pruebas que han visto sugieren que O'Keefe en realidad murió dentro de la casa de Brian Albert.

Alan Jackson, uno de los abogados que representa a Read, argumentó que las heridas encontradas en el brazo de O'Keefe después de su muerte no correspondían a un accidente automovilístico sino a un ataque de animal. Señaló al pastor alemán que anteriormente era propiedad de Albert y que desde entonces ha sido realojado.

Según Jackson, Albert le dijo al gran jurado que su perro estaba adentro la noche de la muerte de O'Keefe.

"Si ese perro estaba dentro de la casa esa noche -no en el jardín delantero, no en el patio delantero, sino dentro de la casa- y estas lesiones fueron sufridas o sostenidas en el momento en que John O'Keefe fue asesinado, entonces eso significa que John O'Keefe estaba dentro de la casa cuando lo mataron, y eso también significa que su cuerpo fue movido", argumentó Jackson.

También señaló datos de teléfonos celulares que sugieren que O'Keefe subió y bajó escaleras después de que Read lo dejó, aunque la fiscalía ha dicho que esa información no es confiable.

Jackson dijo que la defensa necesita registros sobre la ubicación del perro, si todavía está vivo, así como una muestra de saliva y una muestra de pelo. Posteriormente, el juez del caso accedió a la solicitud de la defensa de obtener cualquier información que la ciudad tuviera sobre el perro, una victoria para el equipo de Read.

Ni Albert ni McCabe han sido acusados ​​de ningún delito, y los abogados de ambos argumentaron con éxito esta semana que no deberían ser llamados como testigos en una audiencia probatoria del caso.

'¿CUÁNTO TIEMPO TARDARÁ EN MORIR DE FRÍO?'

El 12 de abril, en una moción que solicitaba acceso a los registros telefónicos de Albert, los abogados de Read dijeron que los registros recién descubiertos del teléfono de McCabe mostraban que ella había buscado la frase "Cuánto tiempo para morir en frío" en Google horas antes de que llamaran al 911 para informar que O'Keefe fue encontrado en la nieve.

En una declaración en ese momento, Jackson y David R. Yannetti, otro abogado defensor, dijeron que esta evidencia establece que otras personas "estaban conscientes de que John estaba muriendo en la nieve antes de que Karen supiera que estaba desaparecido".

Los abogados de Read dicen que ella comenzó frenéticamente a llamar a amigos, incluido McCabe, después de preocuparse de que O'Keefe no hubiera regresado a casa.

Los abogados de Read dijeron en los documentos judiciales que McCabe "se insertó en la 'búsqueda' de O'Keefe, haciendo todo lo posible para retrasar el regreso de la Sra. Read a la Residencia Albert para buscarlo". La defensa dijo que ella "insistió" en que condujeran el auto de Read de regreso a la casa de O'Keefe, donde Read ya lo había buscado sin éxito.

Karen Read, de 41 años, de Mansfield, compareció ante el tribunal el miércoles después de ser arrestada el martes por la noche con una orden judicial por la muerte de su novio, John O'Keefe, de 46 años. tenía seis laceraciones sangrientas en su brazo derecho, ambos ojos estaban cerrados por la hinchazón y negros y azules y su ropa estaba saturada de sangre y vómito.

Read y McCabe llegaron juntos a las 6 a.m., donde Read encontró a O'Keefe inconsciente, dicen sus abogados. McCabe llamó al 911.

"Inmediatamente después de desconectarse del servicio de emergencia 9-1-1", dicen los abogados de Read, McCabe hizo dos llamadas a las 6:07 y 6:08 a un teléfono celular que pertenecía a su hermana, la esposa de Albert, que también estuvo fuera con el grupo la noche anterior, y los borró de su teléfono. También hizo una llamada sin respuesta a Albert a las 6:23, que también fue eliminada, dicen los abogados de Read.

Menos de un minuto después de esa llamada, los abogados también alegan que McCabe abrió un artículo titulado "¿Cuánto tiempo se tarda en digerir los alimentos?", que la defensa conecta con el proceso de digestión que los investigadores suelen utilizar para calcular la hora de la muerte.

Los abogados añaden que Albert y su esposa "estuvieron entre las primeras personas en ser notificadas de que O'Keefe yacía inconsciente a pocos metros de distancia en el jardín delantero y, a pesar de estar tan cerca, no hicieron ningún esfuerzo por salir y ayudar o investigar de otra manera la emergencia que se estaba desarrollando en su puerta".

Horas más tarde, McCabe supuestamente intentó "desinfectar" su teléfono de contacto con Albert, borrando su información de contacto, que había sido guardada en "tío brian a".

Además, el 1 de febrero, los abogados de Read dicen que McCabe hizo "un esfuerzo transparente (e infructuoso) para ocultar su propia criminalidad y culpar a la señora Read", y le dijo a la policía que después de que los dos llegaron a la escena de la muerte de O'Keefe, "Karen inmediatamente gritó dos veces a Google: '¿Cuánto tiempo tienes que estar afuera para morir de hipotermia'?".

En una audiencia judicial el miércoles, la fiscalía y la defensa tuvieron diferentes interpretaciones de los datos y lo que significaban, citando ambos expertos forenses. Lally dijo que la evidencia sugiere que McCabe realizó la búsqueda minutos después de que se encontró el cuerpo de O'Keefe.

Después de que ambas partes en el caso intercambiaron explicaciones, el juez denegó la solicitud de la defensa de tener más acceso a los datos de los teléfonos móviles.

LO QUE DIJO KAREN READ SOBRE EL CASO

Después de la audiencia judicial del 3 de mayo, Read habló brevemente con los periodistas afuera del tribunal.

"Parece que somos los únicos que luchamos por la verdad de lo que le pasó a John O'Keefe, y yo, mi familia, mis abogados y mi equipo hemos reunido todos los recursos para llegar a la verdad. Simplemente parece que nadie más lo quiere", dijo.

Cuando un periodista le preguntó si ella mató a O'Keefe, ella dijo: "Sabemos quién lo hizo". Uno de sus abogados, Alan Jackson, intervino para decir: "No, ella no lo hizo. No, ella no lo hizo. Esta es una mujer inocente. Ella no lo hizo".

Y Read agregó que, cuando encontró su cuerpo afuera de la casa temprano el 29 de enero, "yo era la única que intentaba salvarle la vida".

¿QUÉ SIGUE?

Al concluir la audiencia judicial de Read el mes pasado, la juez fijó la fecha del juicio para el 12 de marzo de 2024. También fijó otras fechas clave en el proceso.

Los abogados de ambas partes tienen hasta el 3 de noviembre para presentar un informe de conferencia previa al juicio, y todas las mociones restantes deben presentarse antes del 16 de noviembre. La próxima audiencia en la corte está programada para el 8 de diciembre y el juez fijó el 15 de enero de 2024. Fecha límite para presentar todas las mociones probatorias. Una audiencia previa al juicio final está programada para el 26 de febrero de 2024, antes del inicio del juicio en marzo.