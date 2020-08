Continúa el aumento de casos de coronavirus en Massachusetts

Los puntos de datos clave indican que el brote de COVID-19 continuó aumentando lentamente durante el fin de semana en Massachusetts, moviéndose lentamente en una dirección que indica una mayor propagación del virus altamente infeccioso.

Las autoridades estatales informaron 290 casos nuevos confirmados el sábado, algunos de los cuales se basaron en pruebas anteriores, y 353 más el domingo. Esos números aún no se acercan a los miles de casos por día anunciados durante el pico a mediados de abril, pero las tendencias en algunas métricas principales se han revertido o se han mantenido estables.

Según el Departamento de Salud Pública, la tasa de pruebas positivas a nivel estatal, calculada como un promedio móvil ponderado de siete días, ha subido de un mínimo de 1.7% el 14 de julio a 2.2% el 1 de agosto.

Durante lo peor de la pandemia en Massachusetts, la tasa se situó entre los 20% y 30%. El 26 de julio, esa tasa promedio alcanzó el 2% por primera vez desde finales de junio.

El presidente de la Sociedad Médica de Massachusetts, el Dr. David Rosman, planteó la idea de revertir la reapertura económica a una fase más restrictiva. El domingo por la noche, llamó a los números de las últimas semanas "una tendencia al alza inquebrantable".

Las hospitalizaciones por el virus, que han resultado en la muerte de al menos 8,417 residentes de Massachusetts desde marzo, permanecen muy por debajo del brote máximo. El número total de pacientes ingresados ​​aumentó de 347 el jueves a 406 a partir del sábado, según los datos más recientes, que fue la primera vez que la cifra superó los 400 desde el 21 de julio.

La semana pasada, con funcionarios que rastreaban grupos de infecciones en las fiestas, el gobernador Charlie Baker dijo que su administración está revisando los límites de reunión de 25 personas para espacios interiores y hasta 100 personas para eventos al aire libre, dependiendo del tamaño del lugar.

También señaló que el comportamiento individual es en gran parte responsable de los nuevos casos.

Baker no tuvo eventos públicos durante el fin de semana y su oficina no dio a conocer el horario del gobernador para el lunes. Su equipo de prensa no respondió a preguntas sobre si el aumento en la tasa de prueba positiva desencadenaría alguna acción por parte de la administración.