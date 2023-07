Contratista de Everett enfrenta cargos de hurto por remodelaciones incompletas y por hacerse pasar por realtor

Un hombre de Everett, Massachusetts enfrenta varios cargos de hurto por presuntamente haber cobrado miles de dólares en depósitos para alquilar apartamentos, que según las autoridades no eran de él.

Saul Landaverde es dueño de una compañía remodelaciones para el hogar llamada “SV Construction Corp”. A principios de este año varios de sus clientes contactaron a Telemundo Responde denunciando proyectos incompletos valorados en, según ellos, decenas de miles de dólares.

Tanto sus clientes como documentos judiciales indican que al menos uno de los apartamentos que remodeló era el mismo que supuestamente intentó alquilar.

Entre lágrimas de frustración, Sofía Mariscal cuenta cómo ella y su familia terminaron sin hogar.

Ella dice que todo comenzó en noviembre del 2022 cuando ella y su novio, Javier Aldana, estaban buscando un apartamento amplio donde vivir junto a su hija de un año, “ha sido difícil porque somos padres jóvenes…”, dice Mariscal.

Ella dice que un miembro de su iglesia les presentó a Saul landaverde. Entonces, landaverde les dijo que él tenía un apartamento renovado con 3 dormitorios y un baño en Lynn, Massachusetts que podía alquilarles por $2,200 al mes.

“Él nos enseñó el apartamento y nos dijo que iba a estar listo el primero… que, si quería el apartamento pronto, que necesitaba darle lo que era el primer mes y el depósito. Entonces nos pusimos las pilas. Mi novio trabajó muy duro para poder conseguir ese dinero”, dijo.

Ellos pagaron un total de $4,400, pero el día de la mudanza, “llegó el día, diciembre primero y estábamos subiendo nuestras cosas al U-Haul, lo contacté para las llaves del apartamento cuando me dice que se incendió”.

La familia pasó tres noches en un hotel y ahora llevan meses hospedados con la madre de Sofia, ella dice que Landaverde nunca les devolvió el dinero.

“Te vamos a pedir por última vez que nos mandes ese dinero, sino te vamos a llevar a la corte, y me dijo, 'a mí no me importa'”, aseguró Sofía Mariscal.

El 18 de enero, Javier fue a la estación de policía de Somerville y denunció a Landaverde y solicitó una orden de alejamiento.

Mariscal dice que buscó en google referencias de Landaverde y consiguió su compañía, y múltiples reviews en Yelp de la gente a quien él le habría robado, y así conoció a Egi Gjiakondi, el verdadero propietario del apartamento que ella y Javier querían alquilar.

"Él estaba mostrando mi apartamento… básicamente afirmando que él era el propietario", dice Gjiakondi.

Gjiakondi había contratado a Landaverde para renovar los apartamentos de su edificio de tres pisos en lynn, “él vino a mi propiedad y luego me dio una cotización para la renovación de tres unidades. Me gustó el precio que me dio porque era mucho más barato que otros contratistas que me estaban llamando para el proyecto”.

Egi dice que la renovación de la primera unidad fue un éxito, pero todo cambió cuando empezó a trabajar en la segunda unidad.

“El proyecto se retrasó mucho. pasaron como 60 días después de la fecha en que prometió culminarlo... empezó a trabajar en el departamento del tercer piso. no hizo mucho allí... después de comunicarme con él por 45 días él simplemente dejó de responderme”. Egi dice que perdió decenas de miles de dólares

“Yo le había dado el 100% por mano de obra y él había comprado todos mis materiales. Entonces, en ese momento, fue muy difícil para mí despedirlo porque sabía que ya estaba sumergido en un aprieto con él porque él tenía todo mi dinero”. En enero, Egi presentó un reporte por hurto contra landaverde ante la policía de Lynn y compartió su frustración en las redes sociales, donde pronto se dio cuenta de que no era el único.

"Las reseñas fueron definitivamente beneficiosas porque encontramos muchas víctimas que se vieron afectadas y que no conocíamos", dijo Gjiakondi.

Saul Landaverde ahora enfrenta cargos por hurto en los tribunales de los distritos de Lynn, Somerville y Malden, Massachusetts.

Otros casos en corte incluyen, uno por la remodelación incompleta de una cocina en un hogar de Malden y otras dos denuncias de personas que le pagaron para alquilar apartamentos que nunca obtuvieron.

Aunque landaverde aún no ha presentado declaraciones ni en Somerville ni en Malden, él negó todos los cargos en el tribunal del distrito de Lynn y todos sus casos están ahora en audiencias previas a un juicio. En somerville fue recomendado por el fiscal para la corte superior.

Solicitamos comentarios tanto de Landaverde como de sus abogados varias veces sin éxito, y tiempo después uno de sus abogados contactó a telemundo Nueva Inglaterra Responde y dijo que no harán comentarios.

La fiscalía general de Massachusetts informa haber recibido al menos seis denuncias en contra de Landaverde y su empresa constructora, SV Construction Corp, por proyectos de renovación de viviendas incompletos y subcontratistas impagos.

La licencia de contratista de Landaverde aparece como vencida el 15 de julio en la Oficina de Asuntos del Consumidor y Regulación Empresarial, y el ente confirma que tienen una queja activa que están investigando.

