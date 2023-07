Residente de Hartford tiene problemas para reclamar devolución de depósito de apartamento

Una televidente de Hartford, Connecticut presentó su caso a Telemundo Nueva Inglaterra Responde por no haber recibido un reembolso por el depósito del apartamento que alquilaba bajo el programa de subsidio de vivienda asequible.

Haydee Colón alquilaba un apartamento subsidiado en Hartford del cual se mudó recientemente. Ella había pagado de su bolsillo por el depósito de ese apartamento y al decidir mudarse, le pidió a la propietaria el dinero de vuelta, pero no obtuvo respuestas, por eso decidió llamar a Telemundo Responde.

Ella dice que se fue del apartamento anterior descontenta por la falta de mantenimiento.

Según el testimonio de Haydee y algunas de las inspecciones del programa de subsidio de viviendas en Hartford, el lavaplatos se tapaba, y el techo tenía un problema de filtración de agua, “eso eran unos chorros de agua de arriba. Y entonces, el hijo mío tuvo que botar las camas como dos o tres veces la cama porque el mattress se le mojaba”, dijo.

El aviso de infracción de la ciudad de Hartford para la propietaria del apartamento indica que de no remediar estos problemas en 21 días, la ciudad la puede multar por un máximo de $7,500 y además pueden detener el pago subsidiado de renta que le pagan directamente al propietario. Sin embargo, la sra. Colón dice que los problemas continuaron.



Así que decidió mudarse a principios de este año a otro apartamento, pero cuando pidió recuperar los $1,425 de depósito, Colón dijo que la mujer no le atendía el teléfono, "ya las hijas mías me dijeron, dalo por vencido que no te va a devolver el depósito y yo ¿que no lo va a devolver? pues veremos porque para eso está Telemundo Responde que yo sé que si va a responder", dijo Colón.

Nuestro equipo se comunicó con la propietaria del apartamento, y ella accedió a devolver el depósito, pero no ofreció comentarios.

En este caso Haydee Colón pudo obtener su reembolso por los comprobantes que tenía de quejas e inspecciones con el Departamento de Viviendas Asequibles. Por eso, es importante para cualquier inquilino, con o sin beneficios de subsidios, que documenten cualquier reparación o falta de mantenimiento.

