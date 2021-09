Controversia por plan de reubicar a personas sin hogar de Boston en hotel de Revere

Una propuesta para trasladar a las personas sin hogar de un área conflictiva en Boston a un hotel en las cercanías de Revere, Massachusetts, tiene a personas y líderes de esa comunidad en desacuerdo.

El plan de Boston trasladaría al hotel Quality Inn a decenas de personas sin hogar del área conocida como "Mass. y Cass".

Los problemas en la zona de Mass. y Cass, también conocida como "La Milla de la Metadona", incluyen el uso abierto de drogas ilegales, así como problemas de salud mental.

"Colocar a las personas en un hotel no será la solución que ayudará a las personas que están en apuros", dijo el alcalde de Revere, Brian Arrigo.

El alcalde está criticando a Boston por la propuesta de alojar a las personas en el Quality Inn, diciendo que casi no ha recibido detalles sobre el plan.

Envió una carta a la ciudad diciendo que había perdido toda confianza en la Comisión de Salud Pública de Boston.

"No es la carga de una comunidad, pero ciertamente no es de la ciudad de Revere", dijo Arrigo.

En un comunicado, la alcaldesa de Boston, Kim Janey, dijo que Revere debe "dar un paso al frente" y que "los líderes municipales que dicen que debemos hacer este trabajo como región pero que no asumen la responsabilidad en su propia ciudad no resuelven el problema ".

Janey dice que el plan es alojar a unas 30 personas sin hogar en el hotel si la propuesta avanza.

Arrigo dijo en una declaración posterior el miércoles por la noche que "Revere está dispuesto y listo para apoyar a las personas que experimentan la falta de vivienda y la adicción a las drogas", rechazando la representación del proceso de Janey.

"No estoy seguro de a qué conversaciones de planificación se refirió la alcaldesa interina Janey en su declaración porque, en pocas palabras, no sucedieron. La primera vez que hablamos fue hoy, y en esa conversación, no pudo identificar ni un solo socio regional adicional con el que están trabajando para ayudar a abordar este problema ", dijo Arrigo.

"Revere está listo y es capaz de apoyar un plan regional que trae a la mesa a varios alcaldes, el gobernador, el fiscal general, el fiscal del distrito y una variedad de proveedores de atención médica para apoyar a la población con mayores necesidades en el estado", dijo Arrigo. "Lo que no aceptaremos es que nuestro vecino mucho más grande y con más recursos decida trasladar su problema político y de relaciones públicas a otra ciudad y esperar que desaparezca".